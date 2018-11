Rajoy estaba 'de acuerdo' en que Villarejo espiara para el PP, según López del Hierro

Mariano Rajoy Brey estuvo al corriente de la reunión que el excomisario investigado, José Manuel Villarejo, María Dolores de Cospedal y su pareja, Ignacio López del Hierro, mantuvieron en julio de 2009 en la sede nacional del Partido Popular, según los audios.

Durante ese encuentro, pocos meses después de que comenzara la investigación del caso Gürtel, la secretaria general del PP sonsacó información sobre las pesquisas de la Fiscalía y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía a Villarejo. Dos meses más tarde, y con la mediación de López del Hierro, Cospedal pidió al comisario que realizara un trabajo de espionaje para el partido, que hiciera un seguimiento al entonces presidente del PP andaluz, Javier Arenas, para saber hasta qué punto estaba implicado en Gürtel. Otro de los encargos al excomisario fue el de espiar al hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces minsitro del Interior.

Según publica este martes Moncloa.com, Rajoy conoció la reunión en la sede de Génova entre Cospedal, Villarejo y López del Hierro y estaba "de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación".

Así se desprende de una conversación telefónica mantenida entre el comisario jubilado y el marido de Cospedal un día después del encuentro, el 22 de julio de 2009, en la que comentan cómo fue esta y que reproduce el mencionado digital:

Villarejo y López del Hierro hablando sobre Cospedal y Rajoy

Villarejo: ¿Síiiii?

Ignacio López del Hierro: Me han cambiado de teléfono…

V: Bueno, no te preocupes. Está muy bien coño, así...

ILH: Y del otro.

V: Como hacemos negocios, siempre viene bien.

ILH: Claro. No y el otro hasta que no lo pase a este teléfono, no lo tengo macho.

V: Bueno, je je, pues te chinchas je je je.

ILH: ja ja ja… ¿oye?

V: Dime.

ILH: ¿Te gustó nuestro socio (Cospedal)?

V: Eh, a mí… no sé… yo (tuve) buena impresión, obviamente. Lo importante, de alguna manera la estrategia de negocio en el futuro se tenga en cuenta para la toma de decisiones. A mí no…

ILH: Sí, yo creo que hay un tema, que yo te hablaré el lunes…

V: Ajá, perfecto.

ILH: ¿Vale?

V: Perfecto y ya lo comentamos y lo analizamos. ¿Qué tal impresión del socio (Cospedal)?

ILH: Bien, bien.

V: Más que nada, coherente un poco con la línea que teníamos prevista, de la posibilidad de expansión y tal.

ILH: La suya y luego la de su jefe (Rajoy), que también (Cospedal) le comentó el negocio a su jefe como es normal.

V: Ahhh muy bien y entendió (Rajoy) la cosa, ¿no?

ILH: Sí, su jefe está de acuerdo en que se desarrolle esa línea de actuación.

V: Es que para mí me parece que es lo más coherente. Hombre, procurando dar unos días de margen para que no…

ILH: Sí.

V: …para que no se vea que la estrategia empresarial va por…. Pero yo creo que ese es el criterio más coherente.

ILH: Y el lunes…yo te…

V: Me das un toque, hacemos un hueco y nos vemos un ratito breve.

ILH Sí, nos vemos un ratito. Eso es. Sí…

V: Perfecto, pues me alegro mucho.

ILH: Venga… a ti.

V: Un abrazo.

ILH: Hasta luego, adiós.

Lenguaje en clave

Los interlocutores, temerosos de que sus teléfonos estén pinchados por los investigadores, hablan con un lenguaje en clave para que no se sepa sobre quiénes están hablando, aunque dadas las fechas y el contenido de su conversación es prácticamente evidente.

Este lunes, tras la publicación de los audios de los encuentros con Villarejo, Dolores de Cospedal ha dimitido de su cargo como vocal en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, aunque no ha dejado su escaño en el Parlamento.