Tardà, sobre una hipotética condena a Junqueras: "Nunca vamos a pedir el indulto"

En caso de una sentencia condenadora para Oriol Junqueras y el resto de compañeros en prisión preventiva, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, es tajante y no le importa que su frase quede acuñada: "Nunca, nunca, nunca se va a pedir por parte del republicanismo el indulto". El diputado catalán es partidario únicamente de la absolución, por lo que ha instado a "comprobar lo que ocurre" próximamente durante el proceso judicial.

En una entrevista en el programa Más de uno, de Onda Cero, Joan Tardà ha asegurado que el indulto nunca ha estado sobre la mesa en las conversaciones con el PSOE para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Es más, ha matizado que su partido tiene "poca relación con los socialistas" y ni siquiera han "pasado a segundos o terceros niveles" de diálogo.

"No sé cuál es la postura" del PSOE respecto a la sentencia de la Fiscalía "y tampoco creo que ellos mismos lo sepan", ha indicado el portavoz de ERC a Carlos Alsina, añadiendo que aunque existe la posibilidad de pedir el indulto, "conociéndolos", los presos "no lo van a solicitar nunca ", porque implicaría arrepentirse de las decisiones tomadas y las posturas políticas asumidas.

Respecto a los Presupuestos, Tardá es rotundo: "no participaremos ni en las conversaciones ni en las reuniones" por las penas de cárcel solicitadas esta semana por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Asimismo, el republicano ha mostrado el hartazgo por las acusaciones de "golpistas" hechas por fuerzas como PP o Cs a ERC y al resto de partidos separatistas en Cataluña, porque intentan hacer creer a la población que el independentismo es violento. "Es una vergüenza que los diputados tengamos que escuchar que algunos dirigentes políticos nos llamen golpistas", ha comentado.

La consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, tampoco ve conveniente el indulto. Aunque no tan drástica como su compañero de partido Tardà, Capella cree que "el indulto es un remedio a una mala decisión judicial, a algo que no se ha hecho bien". Para ella, el juicio al que se enfrentarán Oriol Junqueras y otros miembros de su partido será "una oportunidad de oro" del Tribunal Supremo para "seguir perdiendo" prestigio internacional o apostar por "aplicar el derecho penal", algo que "no juzga intenciones".