Guerra entre Vox y Cs: Abascal envía a Valls "a Martinica" y Villegas le responde "quedaos con Le Pen"

Un comentario de Santiago Abascal en Twitter contra Manuel Valls ha puesto en pie de guerra a Ciudadanos. "Mira Manolo, no tienes ni idea de lo que estás diciendo, porque no tienes ni idea de lo que pasa en España. Entiendo que en Francia tampoco te aguantan, pero eso no es culpa nuestra. Vete a Martinica [isla francesa del Caribe] o algo" ha escrito el presidente de Vox.

No vamos a permitir estos ataques a @manuelvalls, un defensor de la Constitución, la libertad, la unión y Europa que ha luchado contra el terrorismo y los nacionalismos. Vosotros podéis quedaros con Le Pen. https://t.co/EtnKtv2bKZ — José Manuel Villegas (@CiudadanoVille) October 29, 2018

Abascal recriminaba así a Valls lo que entiende como una apuesta del candidato a la Alcaldía de Barcelona por alentar "un cordón sanitario" contra Vox. En el partido de Albert Rivera ha molestado mucho que se ataque la procedencia de Valls, nacido en Barcelona pero que ha desarrollado su carrera en Francia. Valls posee la doble nacionalidad: francesa y española.

Fruto de ese malestar, José Manuel Villegas, secretario de Organización de Cs, respondía: "No vamos a permitir estos ataques. Valls es un defensor de la Constitución, la libertad, la unión y Europa, que ha luchado contra el terrorismo y los nacionalismos. Vosotros podéis quedaros con Le Pen".

Por primera vez, los dos partidos chocan frontalmente en público. Hasta ahora, habían guardado las distancias. La alusión a Le Pen es una forma de subrayar los lazos de simpatía entre Vox y el partido de extrema derecha francés, y de denunciar también el discurso xenófobo.

Esta disputa llega al inicio de una semana que culminará con Rivera y Abascal juntos en Alsasua. El líder de Vox se autoinvitó al acto de Cs en defensa de la Guardia Civil y de la unidad de España, y ya moviliza a su militancia para "llenar" la localidad navarra donde fueron agredidos dos guardias y sus parejas en 2016.