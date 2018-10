Vendrell (ERC): “Debemos hacer la movilización más grande de la historia de la humanidad"

El ex conseller, Xavier Vendrell, participó anoche en el programa Preguntes Freqüents de TV3, en el que afirmó que "los españoles no entienden, no son capaces de dialogar".

“Debemos hacer la movilización más grande de la historia de la humanidad, debemos desbordar el mundo, que tiene que ver que lo que pasa aquí es una barbaridad. La diplomacia debemos ser los ciudadanos”, añadió.

Para Vendrell, "los catalanes" son capaces de hacer "cosas que nadie más en el mundo es capaz de hacer". Además, el exdirigente de ERC recalcó que el independentismo ya ha agotado “casi todas las vías” para conseguir su propósito.

TV3 📺 Xavier Vendrell (ERC) preparando lo nunca visto. Una manifestación separatista que desbordará el mundo y posiblemente desagüe en Ganímedes. Tranquilos, solo si hay sentencia condenatoria. ☑️ QJQ Mandamiento, Jaleo de jalear, pic.twitter.com/tUuCqmjtS3 — Arquímedes de Siracusa. (@AdeSiracusa) 28 de octubre de 2018

Por este motivo, Vendrell aboga por "hacer ruido en Europa". "¡Pero como lo sabemos hacer! ¡Bien hecho!", apuntaba.

El exconseller de Gobernación de la Generalitat destaca la importancia de explicar "la ciudadanía mundial" que "la gente que ha organizado que podamos votar está en prisión". "Hemos de desbordar al mundo, que debe ver que lo que pasa aquí es una injusticia muy grande. Debemos desbordar las diplomacias institucionales", agregó.

Durante la emisión de esta entrevista, el expresidente, Carles Puigdemont, publicaba en su perfil de Twitter que "Cataluña es un asunto europeo". "Nuestra persistencia lo ha hecho posible. Nuestra movilización debe ser, también, europea, como sugiere Xavier Vendrell. Somos y seremos gente europea!", comentaba.