Casado: "Llevamos tiempo pendientes de dos millones de españoles. Somos 47 millones"

El presidente del PP cumplía este domingo cien días al frente del partido. Pablo Casado ha vuelto a pedir en unas entrevista televisiva al presidente del Gobierno que aplique ya el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha advertido de que "un Gobierno no debe presionar a jueces ni dejar tirado a Llarena". A su juicio, lo primero que hay que garantizar en un Estado de derecho es que "se cumpla la ley y que haya una convivencia democrática. Llevamos demasiado tiempo pendientes de lo que quieren dos millones de españoles, somos 47 millones".

El líder de la oposición ha sido muy duro por el viraje del PSOE desde hace un año, cuando Mariano Rajoy aplicó el 155 con los socialistas y Ciudadanos y ahora "necesita los votos de los independentistas para seguir en La Moncloa". Pablo Casado también ha afeado al jefe del Ejecutivo que "ponga en duda medidas cautelares como la prisión preventiva" o "el delito de sedición".

Si él fuera ya presidente del Gobierno, tiene muy claro que extendería los tentáculos del 155 a la educación, a los medios de comunicación públicos catalanes, a los mossos d´Esquadra y a la política penitenciaria. "No nos podemos fiar de los independentistas". A la respuesta de un ciudadano en el plató que le preguntó si la aplicación de este artículo favorecía a Cataluña, Casado le dijo que, a su juicio, "Cataluña se ha empobrecido desde el procès. Parecía que iba a arder Troya, pero la realidad es que la gente no solo cobraba las nóminas, sino que le pagaron las que le debían".

Tarda: "Si Casado pudiera, nos fusilaría" Redacción | Agencias

Vox: "Hay interés cuando gobierna el PSOE"

Casado no quiso entrar a valorar al líder de Vox e insinuó que era el PSOE el partido que más se beneficiaba de que el voto de la derecha se fraccione. "Hay cierto interés sen que se hable de Vox cuando gobierna el PSOE. Yo tengo un buen concepto de los adversarios políticos. Vox lleva mucho tiempo ahí, no me preocupa nada", zanjó de este tema.

El líder del PP reconoció que habló por última vez con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy este sábado porque los dos coincidieron en Sevilla. Casado, además, reveló que "hablamos para comentar asuntos desde la normalidad de ser amigos". El presidente del partido conservador también alabó la labor de la exvicepresidenta, su rival en las primarias, pero no aclaró cuándo fue la última vez que habló con ella.

Ley del aborto del 85

Casado reivindicó volver a la ley del aborto de 1985 y dijo que en España "sería bueno que hubiera más información". También se comprometió a cumplir el pacto de Estado contra la violencia de género y "dotarlo presupuestariamente". Sobre Franco no quiso dedicarle ni un solo segundo. Habló de "mirar hacia el futuro y dejar el pasado atrás. Se hizo una transición ejemplar".

El líder de la oposición echó un cable a Pedro Sánchez respecto a la venta de armas a Arabia Saudí. "Hay que compatibilizar nuestros compromisos comerciales con exigir responsabilidades, pero hay que ver qué dice la investigación". Casado marcó diferencias con las políticas del Ejecutivo socialista sobre Gibraltar y Venezuela.