Echenique llama “autoritario” a Rivera por bloquearle en Twitter después de que le vinculara con las drogas

Echenique y Rivera ya no podrán conversar en Twitter. E.E

Albert Rivera ha dicho basta. Ha bloqueado a Pablo Echenique en Twitter tras uno de los últimos comentarios del secretario de Organización de Podemos, que insinuaba el consumo de drogas por parte del presidente de Ciudadanos.

Era 7 de octubre y Albert Rivera se disponía a coger un avión en al aeropuerto de El Prat (Barcelona). Un vigilante de seguridad quiso someterlo a un control de explosivos, pero la escolta del candidato de Ciudadanos -formada por policías nacionales- dijo hacerse cargo y siguieron adelante. Los agentes de la empresa privada insistieron y la escena se saldó con una denuncia de la Policía contra ellos por interferir en el operativo.

El suceso fue aprovechado por Pablo Echenique para vincular a Albert Rivera con el consumo de drogas. El secretario de Organización de Podemos escribió en Twitter: "¿Por qué quiere (y consigue) saltarse el control de trazas que detecta si has estado en contacto reciente con drogas o explosivos? Yo lo he hecho TODAS las veces que me lo han requerido, es muy sencillo y dura 2 minutos".

La pregunta es ¿Por qué Albert Rivera quiere (y consigue) saltarse el control de trazas que detecta si has estado en contacto reciente con drogas o explosivos? Yo lo he hecho TODAS las veces que me lo han requerido, es muy sencillo y dura 2 minutos. https://t.co/IG2xsGr4bn — Pablo Echenique (@pnique) 20 de octubre de 2018

El desafortunado mensaje -y además incorrecto porque el control no tenía nada que ver con las drogas- le ha costado a Echenique el bloqueo. No obstante, cuando el dirigente de Podemos se dio cuenta de que sus acusaciones eran falsas, corrió a rectificar. Reconoció que la prueba que no pasó Rivera sólo detecta el contacto con explosivos: "Parece que las primeras informaciones eran incorrectas y la prueba de trazas no detecta drogas, sólo explosivos. Rectificando esa parte del tuit, la pregunta sigue ahí. ¿Por qué Albert Rivera se salta un control que todos pasamos y que cuesta 2 minutos?".

Parece que las primeras informaciones eran incorrectas y la prueba de trazas no detecta drogas, sólo explosivos. Rectificando esa parte del tuit, la pregunta sigue ahí. ¿Por qué Albert Rivera se salta un control que todos pasamos y que cuesta 2 minutos? https://t.co/O7TT4Q0vlg — Pablo Echenique (@pnique) 21 de octubre de 2018

Cuando Echenique se ha dado cuenta de que Albert Rivera le ha silenciado en Twitter, ha reaccionado de esta manera. Ha tachado al de Ciudadanos de autoritario y de haber difundido mentiras acerca de él y de Podemos.