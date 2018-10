Vox se moviliza para acudir al acto de Rivera en Alsasua: Abascal confirma su presencia

Habrá más que naranja en el acto de Albert Rivera en Alsasua el próximo 4 de noviembre. La "transversalidad" de la plataforma cívica que empleará Ciudadanos será aprovechada por Vox para defender la bandera en la localidad navarra donde fueron agredidos dos guardias civiles y sus parejas.

Según ha confirmado este periódico, el propio Santiago Abascal se presentará en Alsasua. Además, Vox pondrá a prueba lejos de Madrid la multitud lograda en Vistalegre. "Animaremos a los nuestros a ir", relata un dirigente del partido.

Compañía incómoda para la formación de Albert Rivera, que ha optado por evitar a Vox en opiniones y ruedas de prensa. Los de Abascal todavía no han avisado de su presencia, pero no tendrían por qué hacerlo si acuden a título particular, ya que se trata de un "acto abierto". "No queremos protagonismo, no pediremos intervenir, pero estaremos allí apoyando una causa que merece la pena", cuenta un portavoz de Vox.

El entorno de Abascal considera "loable" la idea de Rivera y coinciden con Ciudadanos en que Alsasua es ya "un símbolo para el constitucionalismo": "No nos duelen prendas en decirlo. Han sido valientes y les apoyaremos en un contexto difícil".

No será la primera vez que ambos líderes coincidan en una manifestación "en defensa de la unidad nacional". Se les captó juntos en una concentración similar, celebrada en Barcelona en 2012. Antes de las últimas elecciones, Rivera y Abascal reconocían en público su amistad. Incluso aprovechaban tertulias televisivas para hablar de una posible "coalición electoral" debido a algunas "coincidencias programáticas".

Tras los comicios continentales, Abascal envió una carta a Rivera, pero el de Ciudadanos no contestó. A partir de ahí, la relación se enfrió. Ahora, volverán a encontrarse en un contexto de tensión. Balón envenenado para los de centro, que han elegido la estrategia del silencio para cerrar el paso a Vox.

La plataforma "España Ciudadana" ha viajado ya por Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca... Alsasua será su visita más delicada y contará con un acompañante inesperado.