Torra amenaza a Sánchez con retirarle el apoyo si no ofrece una propuesta: "Cataluña no tiene una paciencia infinita"

"La gente de Cataluña no tiene una paciencia infinita, el margen para Pedro Sánchez se ha terminado". El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este martes que el independentismo "no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad" en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si antes de noviembre no formula una propuesta de referéndum de autodeterminación.

Lo ha dicho en la intervención inicial del Debate de Política General que se celebra en el Parlament, donde ha asegurado que quien pone en riesgo "la normalización" política en Cataluña no es el independentismo, sino el Gobierno central permitiendo que los presos soberanistas sigan en la cárcel.

"Basta de silenciar la voz de un país, la solución no es otro Estatut".

El presidente ha pedido que la propuesta de Sánchez gire en torno a un "referéndum vinculante y reconocido internacionalmente" para que los catalanes puedan decidir el futuro político de Cataluña.

Buch comparecerá

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho también autocrítica por los incidentes registrados el lunes en el primer aniversario del 1-O por los choques entre manifestantes independentistas y mossos d'esquadra y ha anunciado que el conseller de Interior, Miquel Buch, comparecerá, a petición propia, en el Parlament.

En el inicio del Debate de Política General en el Parlament, Torra ha asegurado que los incidentes de ayer, cuando manifestantes soberanistas se enfrentaron a los Mossos e intentaron entrar por la fuerza en el Parlament, son unos "hechos aislados", no "representativos" del movimiento independentista.

"El primero de octubre lo hicimos a cara descubierta porque no tenemos nada que esconder. Tenemos que exigirnos que la movilización sea siempre no violenta. Radicalmente no violenta", ha dicho, y ha prometido que el Gobierno catalán reflexionará sobre qué podría haber hecho mejor.

El camino hacia la independencia "no es éste", sino justo "el contrario", ha dicho Torra, sin "rebajar ni un milímetro su intensidad". "Ha quedado claro que una gran parte de la ciudadanía no está entendiendo nuestra actividad política. Es nuestra culpa, es mi culpa", ha añadido.

El president también ha anunciado este martes que el Gobierno catalán se personará en todas las causas judiciales de "persecución del independentismo".

Un "desolador" 155

Por otro lado, Torra, tras referirse a un estudio sobre los efectos de la aplicación del artículo 155, ha indicado que el objetivo ahora también es volver a aprobar todas las leyes suspendidas por el Constitucional, y la recuperación de Cataluña tras el resultado "devastador" que ha tenido dicha medida.

"Ha perjudicado, sobre todo, a los sectores más desfavorecidos", ha afirmado.

Para continuar con su intervención, Torra ha explicado su plan de Govern, dedicando especial atención a la protección de las mujeres, a la educación, a la vivienda y a la recuperación "Agencia de Salud Pública". "Queremos construir un estado propio al servicio de una sociedad libre y democrático abierto al mundo".