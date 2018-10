Marta 'Dedos Rotos' y el "Borbón ladrón" de Dante Fachin: así contó TV3 el aniversario del 1-O

El aniversario del 1-O empieza en TV3 a las 8:00 con un repaso a "los diarios". Es decir el Avui, el Ara, El Periódico de Cataluña, La Vanguardia, El Nou, La Mañana, Regió 7 y el Diari de Tarragona. Una vez culminado con éxito el repaso a la prensa subvencionada por el Gobierno de la Generalidad, TV3 da paso a "los diarios editados en Madrid": El País, El Mundo, ABC y La Razón. Sería interesante saber cómo llama TV3 al Heraldo de Aragón, el Diario de Cádiz o El Correo. Por establecer paralelismos con los que ellos llaman "diarios" a secas y que en cualquier otro país del mundo serían, lisa y llanamente, la prensa local o regional.

A esa hora, los CDR han superado ya con facilidad el cordón de seguridad de la estación de tren de Gerona. Una frase que dentro del mundillo periodístico se ha convertido en la plantilla por defecto de cualquier información sobre los CDR: "Los CDR han superado con facilidad el cordón de seguridad en la estación X/la delegación Y/la autopista Z". Tanta es la facilidad con la que los CDR superan cordones que uno acaba pensando que dos o tres de ellos habrían sido suficientes para tomar la playa de Omaha en una décima parte del tiempo que tardaron en hacerlo los marines americanos.

No son sabotajes, son acciones

Continúa TV3 explicando que la circulación en la AP7 es "complicada". Tan complicada como que el tráfico está bloqueado por un cordón de los CDR que los Mossos se ven incapaces de superar. Y eso que estos últimos llevan porras. ¡Menudo país sería Cataluña si los CDR trabajaran de Mossos y los Mossos, de CDR! Ni Singapur, oigan. En Lérida, los CDR impiden la salida de los camiones que surten de combustible las gasolineras de la provincia. A la altura de Hospitalet, otras pocas decenas de encapuchados han conseguido cortar una de las principales vías de acceso a Barcelona. En TV3, los sabotajes de los CDR son bautizados como "acciones".

A falta de pocos minutos para las 9:00, aparece la primera estrella de la jornada: Marta 'Dedos Rotos' Torrecillas. La acompañan Eloi Hernández, alcalde de un pueblo barcelonés de apenas 1.400 habitantes llamado Fonollosa, y Enric Castellà, uno de los informáticos que ayudó a "levantar" el sistema informático de voto del 1-O.

El nivel de los “heridos” entrevistados en @tv3 es la mujer que mintió sobre sus lesiones. Del estremecedor "Me han roto los dedos de uno en uno y me han tocado las tetas mientras se reían" a “una especie de capsulitis" en un solo dedo. Nadie le recordará sus incongruencias. https://t.co/FRGtRI9feH — Jordi Cañas (@jordi_canyas) 1 de octubre de 2018

A todos les preguntan por el día del referéndum. Torrecillas habla de "esas bestias de negro que tiraron a la gente escaleras abajo", Eloi Hernández describe a "policías en formación militar, como cobardes" y Enric Castellà remata tamaña fiesta de la moderación señalando que "no podemos permitir que el fascismo se exprese en nuestras calles”. Se refiere el informático a los policías del sindicato JUSAPOL que se manifestaron el pasado sábado en Barcelona y a los que casi linchan unos quinientos radicales de la CUP. Castellà también dice que "la libertad la conseguiremos cogiéndola, no esperando a que nos la den”. 'Dedos Rotos' afirma estar de acuerdo con Castellà y si no acaban invadiendo Polonia es porque se acaba el tiempo de la sección.

En Els Matins de TV3 están entrevistando ahora mismo a tres personas: una herida (de mentira) del 1O, un alcalde a favor del 1O, un informático que ayudó con los sistemas informáticos el 1O. (Pero no lo llames medio de propaganda ni nada, que se enfadan). — Diego de Schouwer (@dexamina) 1 de octubre de 2018

El líder de los CDR… y de los Mossos

El día ha empezado fuerte y no son ni las 9:00. Pero lo mejor está por venir. A las 9:00 en punto aparece Quim Torra en Sant Julià de Ramis acompañado de sesenta tipos con faja y trabuco que disparan una salva como símbolo del inicio de las cargas policiales del 1-O. Después, unos castellers levantan un castell no demasiado alto. El acto finaliza con un discurso en el que Torra da las gracias a los CDR. "Hacéis bien en apretar", añade. Un observador imparcial hablaría de esquizofrenia para definir el choque entre la querencia revolucionaria de Torra y su papel como máximo responsable de los Mossos d'Esquadra, pero en TV3 se lo miran con una más que notable cachaza: "Otro día en la oficina para Torra".

Al cabo de poco, salta una noticia de última hora: “Encapuchados entran en la delegación del Gobierno en Gerona”. Por pura inercia, busco imágenes de la Subdelegación del Gobierno en Gerona. Pero, al cabo de unos pocos segundos de confusión, entiendo que TV3 está hablando en realidad de la sede de la Generalidad en Gerona. Es decir de la delegación del Gobierno REGIONAL en la provincia de Gerona. TV3 tiene un lenguaje propio al que cuesta acostumbrarse cuando vives en el mundo real.

Luego, empieza la tertulia de Lídia Heredia, la periodista de TV3 a la que Albert Rivera sorprendió, e indignó, con un "sí, TV3 miente, cada día".

Una tertulia menos que plural

Los tertulianos escogidos por Heredia para el aniversario del 1-O son:

Joan Manuel Tresserras. Profesor de comunicación de la UAB, con lazo amarillo.

Gemma Ubasart. Exsecretaria general de Podemos en Cataluña, profesora de ciencia política y vicedecana de la facultad de Derecho de la Universidad de Gerona.

Miquel Puig. Economista. Su primera frase es: "La patética imagen de Rajoy durante el pasado 1-O".

Gabriel Colomé. Profesor de ciencia política de la UAB. Habla con un vocabulario técnico y no emocional (alude al "monopolio legítimo de la violencia") y cita a Max Weber. Su discurso es tan elevado que resulta difícil saber si es unionista, constitucionalista o vegano.

Andreu Barnils. En el rótulo aparece como "periodista", pero en el sector es conocido como "el que llamó policía franquista al padre de Arrimadas".

Montserrat Nebrera. Abogada, profesora de derecho constitucional y exdiputada del PP de la que un servidor no se atreve a aventurar por dónde andan sus lealtades.

Barnils recuerda que "en el norte de Europa", así, genéricamente, como quien dice "el sur de la Vía Láctea", los policías "necesitan ser licenciados". Y añade: "Esto ayudaría a evitar conflictos como el del sábado". En plata: Barnils cree que los Mossos son unos descerebrados. Después, Barnils insinúa que el agresor del sábado "podría" ser un infiltrado de la Policía Nacional. La fake new es desmentida al cabo de sólo un par de minutos por la presentadora, citando fuentes de los Mossos d'Esquadra. La cámara evita enfocar a Barnils, probablemente para evitarle el bochorno.

No queremos ser catalanes: queremos ser daneses

Tras una entrevista con un portavoz de los Mossos d'Esquadra, Miquel Puig pronuncia una de las frases de la jornada: "Este portavoz me ha parecido impecable, podría ser danés". El danés como modelo de perfección. Joan Manuel Tresserras, por su lado, señala que “la cantidad de heridos fue ingente”. En realidad, sólo cinco de los heridos, según datos de la propia Generalidad, fueron considerados “graves”. El resto fueron heridos leves o moderados, es decir víctimas de pequeñas contusiones o rasguños. E incluso, en algunos casos, de ataques de ansiedad.

Tras una hora de tertulia centrada en su mayor parte en los errores de la policía nacional y autonómica, en su cociente intelectual, en sus errores, en sus excesos y en la necesidad de depuración de responsabilidades, llega la hora de hablar de la violencia de los CDR, de la CUP y de Arran.

En realidad, bromeo: de los CDR, la CUP y Arran prácticamente ni se habla. “El ombligo lo tenemos muy grande”, dice Montserrat Nebrera, que sostiene la idea de que hay temas más interesantes que el 1-O. Por ejemplo, Indonesia, dice. Si llega a decir aquello de "¿y los niños, nadie va a pensar en los niños?" yo me habría levantado y le habría hecho la ola a Nebrera. Así se acaba con el independentismo: desconcertándolo.

Sevillanos por la independencia

De tanto en cuanto, TV3 emite imágenes de ciudadanos aleatorios a los que pregunta por el 1-O. Todos hablan en catalán y se ciñen al discurso oficial separatista excepto un castellanohablante que se manifiesta a favor de la independencia. "Pero dentro de la legalidad", dice. Ya es casualidad que entre docenas y docenas de entrevistados no les aparezca ni un solo constitucionalista de pura cepa. Diría que ni siquiera les aparece un solo demócrata conocedor del concepto de "soberanía nacional", aunque es verdad que el azar tiene estas rarezas.

La cuota de racionalidad la pone Ramón Cossío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, a media mañana. Preguntado por la actuación policial del 1-O, responde que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado cumplen órdenes y dependen "del Ministerio del Interior y la autoridad judicial". Breaking news en TV3. Preguntado por el dispositivo policial de ese día, señala que este no era peligroso ni difícil. "Es mucho más difícil una manifestación de la minería, pero el protocolo no se aplicó. Quedamos vendidos y nos hicieron tirarlo adelante de todas maneras. No es una cuestión de los Mossos y no es un problema de los agentes. Es un problema de los cuadros de mando”.

Por la tarde, entrevistan a una sevillana de Sant Julià de Ramis. Habla catalán y llora al recordar el 1-O: "Estimo molt Catalunya", dice. La escena desborda emoción y, sobre todo, mensaje: catalanes y españoles pueden entenderse si los españoles mutan en catalanes y renuncian al flamenquito y el pescaíto frito.

Por la noche, Cristina Fallarás (a la que TV3 presenta como periodista en una sutil demostración de que hay palabras capaces de estirarse como un chicle) da rienda suelta a su tirria por Soraya, de la que nadie habla en ese momento: "Soraya Sáenz de Santamaría, maquillada como si fuera de plástico, frente al sudor y la sangre de la gente que estaba siendo golpeada". Nadie pilla la épica referencia a Churchill. Dante Fachin, por su lado, llama a Felipe VI "el Borbón ladrón" y Bernat Deltell, periodista y productor, dice que el Gobierno del PP parecía estar formado por "personas que viven en otra realidad". Y lo dice desde su poltrona en TV3.