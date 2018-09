El candidato a suceder a Cospedal en Castilla-La Mancha: "Invitaré a Aznar y a Rajoy a mis mítines"

Francisco Núñez (Albacete, 1982) es el firme aspirante a suceder a María Dolores de Cospedal al frente del PP de Castilla-La Mancha. Un sueño que empezó a tomar forma en pleno verano, una vez que cayó el Gobierno de Mariano Rajoy y "la jefa", la exministra de Defensa, daba muestras de que quizá su tiempo al frente del Partido Popular de la región ya había terminado.

Alcalde de Almansa desde 2011, conoció a Pablo Casado cuando presidía las Nuevas Generaciones de Castilla-La Mancha y el presidente del partido ostentaba el mismo cargo en Madrid. También ha sido presidente de la Diputación de Albacete. Este verano, Casado lo colocó en el Comité Ejecutivo Nacional del PP.

En los últimos nueve días ha recorrido más de 10.000 kilómetros por toda Castilla-La Mancha para explicar a los militantes su proyecto. Quiere un PP abierto, sin complejos, donde todos puedan aportar ideas para poner a punto la formación y conseguir un objetivo: ganar las elecciones a Emiliano García Page.

Tras presentar 3.710 avales frente a los 750 que tuvo su rival, Carlos Velázquez, más de 7.000 militantes del PP de Castilla-La Mancha están llamados este jueves a las urnas. Si uno de los dos araña más del 50% de los votos, gana en tres de las cinco provincias y saca 15 puntos de diferencia a su rival, solo llegará un candidato al congreso regional que se celebrará el 7 de octubre en Albacete. Ese será el día en el que Cospedal cederá definitivamente el testigo a uno de los dos: Velázquez o Núñez. Solo puede quedar uno.

¿Cuándo decidió presentarse a las primarias del PP en Castilla-La Mancha?

Este verano, cuando la presidenta Cospedal nos insinuó la posibilidad de dejar el partido y convocar el Congreso. Lo medité en casa, con mi familia. Hablé con muchísima gente de mi generación que hace diez años ya liderábamos esta región desde el aparato juvenil del PP y decidimos que era el momento de que nuestra generación presidiera el partido.

¿Le pidió María Dolores de Cospedal que diera un paso al frente?

Hablé con ella, le comuniqué que quería dar un paso adelante y le dije también que si no lo veía no lo haría. Ella me contestó que lo hiciera si consideraba que debía hacerlo y si contaba con el apoyo de mi familia y del partido. Así lo hice.

¿Cuándo supo que Cospedal quería dejar la presidencia del PP de Castilla-La Mancha?

Estuvimos hablando en verano y ella nos insinuaba que quizá la mejor opción sería buscar el relevo. Tenía muy claro que tenía que ser desde un Congreso.

¿Dónde le gustaría verla en 2019?

En política. En cualquier puesto, pero en política. El PP no puede desprenderse de personas tan válidas y tan capaces.

¿Le molesta que le digan que es el candidato del aparato?

Cuando yo recorro los pueblos de Castilla-La Mancha y veo el cariño y la ilusión de la gente, cuando veo a toda mi generación detrás de mí, empujando, lo encasillo más en una protesta de la otra candidatura para perjudicarme que la realidad.

¿Es posible una candidatura de integración con su rival, Carlos Velázquez?

Nosotros le hemos ofrecido hablar y llegar a un acuerdo y aún no hemos tenido una respuesta en positivo. Creo que la unidad es buena, pero también creo que normalizar las primarias es algo necesario. Por lo tanto, normalicemos las primarias. Si hay una posibilidad de unirnos estaría feliz. Pero, si no, que los afiliados elijan.

¿Qué le ofrece a los militantes del PP de Castilla-La Mancha que no le ofrezca su rival?

La experiencia de haber dirigido un partido provincial y haber hecho lo que les propongo desde Albacete. Quiero un partido con una vicesecretaría de participación que atienda a los afiliados; un partido con un consejo territorial comarcalizado donde los líderes de cada comarca, que elijan los miembros de la comarca, se sienten todos los meses con la dirección regional del partido y tomen las decisiones que afecten al PP; les ofrezco mesas sectoriales de aquí a diciembre para que sean los afiliados de mi partido los que marquen y opinen qué tiene que decir el PP en sanidad, educación, agricultura, fomento... les ofrezco ilusión, compromiso y participación. Participación de verdad.

Si gana las primarias y se convierte en el líder de la oposición en Castilla-La Mancha, ¿sería capaz de ofrecer a Ciudadanos gobernar en coalición para echar al PSOE del Gobierno?

Vengo a ganar Castilla-La Mancha, a ganar a Emiliano García Page y a Podemos y ganar para gobernar. Pero también he gobernado en coalición en el ayuntamiento de Almansa y he aprendido a gobernar en coalición. Por lo tanto, aunque mi objetivo sea gobernar en mayoría esta tierra con el programa del PP, no cierro puertas a negociar con nadie.

¿Cuál es su proyecto para Castilla-La Mancha?

Enorgullecer nuestra tierra. Tenemos que estar orgullosos de Castilla-La Mancha, una región que tiene un déficit de orgullo. Tenemos que presumir de lo que tenemos: de nuestro campo, de nuestro vino, de nuestra industria, de nuestros empresarios, de nuestra gente. A partir de ahí, corregir el déficit que tiene la autonomía: en empleados públicos, en sanidad, educación. Castilla-La Mancha tiene muchos problemas y el gobierno de Page ha estado agrandando esos problemas durante muchos años.

¿Cómo valora el Gobierno de Emiliano García Page?

Es el Gobierno de la mentira y de la decepción. Ha estado prometiendo en cada pueblo una actuación, una obra, una medida que luego no ha cumplido. La última la vimos en Talavera de la Reina (Toledo), el otro día, donde prometió un plan de empleo si ganaba en mayo. ¡Pero si no ha cumplido ni uno solo de los que ha prometido en esta legislatura!

¿Su currículum es impoluto?

Me licencié en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, inicié un máster en Gobierno y Administración Pública cuyo trabajo de fin de máster aún no he podido entregar y, por lo tanto, no tengo ese título. Nunca he tenido la necesidad de maquillar el currículum.

¿Cree que se ha usado una doble vara de medir cuando se duda de los estudios de dirigentes del PP y del PSOE?

Siempre, pero no solo en los estudios. Parece que hay una sensación de que al PSOE se le perdona todo y al PP se le condena todo, y hay que ser mucho más justos.

¿Pedro Sánchez debe dimitir por supuestamente plagiar su tesis?

Sánchez debe dimitir por ser un presidente nefasto que no mira por los intereses de nuestro país, solo por sus intereses personales y por los del PSOE.

¿Está siendo demasiado flexible el presidente del Gobierno con los independentistas?

Está entregado y servil a la causa independentista y totalmente entregado y servil a la causa comunista, chavista, bolivariana y filoetarra.

¿Cómo hubiera aplicado usted el artículo 155 si hubiera sido Mariano Rajoy?

No es fácil porque era un momento muy complicado, nunca se aplicó antes. Y era un momento muy difícil. Pero se aplicó bien, aunque quizá hubiera sido un poco más duro y férreo con la aplicación. Hay ciertas cosas que se hubieran tenido que aplicar con más mano dura.

¿Se refiere a la educación, a la televisión pública?

Hablo de educación, de medios de comunicación públicos, de medios que el independentismo ha utilizado para mentir.

¿Cómo ha visto la vuelta de José María Aznar al PP?

En el PP no sobra nadie. Todos sumamos, y el presidente Aznar y Rajoy deben ayudar a este partido.

¿Le gustaría que le acompañaran en algún mitin?

Aznar hizo campaña en las últimas autonómicas y llenaba. Yo invitaré al presidente Aznar y al presidente Rajoy como, por supuesto, haremos actos importantes con el presidente Pablo Casado, si soy candidato a la Junta.

¿Le gustaría ver una reconciliación pública entre Rajoy y Aznar?

La política da muchas vueltas y espero que todo el PP esté unido. Solo desde la unidad ganamos elecciones.

¿Cuánto ha perdido el PP sin Soraya Sáenz de Santamaría en primera fila?

Mucho. Es una persona con una preparación exquisita, una gran vicepresidenta del Gobierno. El PP no puede desprenderse de estas personas con tanta importancia dentro de la política.

¿Cuál va a ser la primera medida que tome cuando llegue a la presidencia del PP de Castilla-La Mancha?

Convocar unas mesas de trabajo, que se reúnan de forma periódica, para que los afiliados puedan tomar decisiones en el partido desde el minuto uno para poder salir a la calle y pedir el voto.

¿Cómo ha cambiado el PP con Pablo Casado al frente del partido?

Se ha modernizado. Es un partido más fresco, más dinámico, un partido del siglo XXI. El PP de Castilla-La Mancha tiene que recoger esa capacidad de posicionarse al frente del espectro político, marcar la agenda y poder salir a ganar elecciones.

¿Ha hablado con Pablo Casado en este proceso?

No, hablé con el secretario general, Teodoro García Egea. Pienso que al presidente nacional hay que dejarlo al margen de estos procesos internos y debe ser el secretario general y los vicesecretarios quienes den soporte ante las dudas que puedan surgir.

¿Espera poder llegar al congreso como candidato único?

Somos solo dos candidatos y no puede haber pacto después de varias candidaturas. Lo lógico es que quien saque más votos pueda estar al frente del partido. La candidatura que yo represento se dan las condiciones para que pudiéramos pasar eso. Estamos trabajando en ello.