El Gobierno, "dolido" con la condena a Juana Rivas: "Esperamos que no entre en prisión"

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha asegurado que confía en que Juana Rivas "no entre en prisión" mientras la sentencia no sea firme y ha añadido que hasta ese momento "no se puede solicitar un indulto".

"Confiamos en que mientras la sentencia que condena a cinco años de cárcel a Juana Rivas no sea firme, no entre en prisión", ha subrayado Calvo, tras conocer la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Granada que condena a Juana Rivas a cinco años de prisión.

Asimismo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha asegurado que "acata" la sentencia aunque le "duela".

Juana Rivas, condenada a cinco años de cárcel y seis de inhabilitación de la patria potestad

"Sobre la sentencia de Juana Rivas, el Gobierno respeta y acata la sentencia aunque algunas nos duelan más", ha subrayado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes 27 de julio.

"No se puede solicitar un indulto" hasta que no haya sentencia firme

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha destacado que "hay que proteger el interés superior de los dos menores, también en estos momentos, mientras que la sentencia no es firme". Asimismo, sobre la posibilidad de conceder un indulto a Juana Rivas, Calvo ha recordado que hasta que la decisión judicial no sea confirmada, "no se puede solicitar un indulto".

El juez ha condenado a Rivas como autora de dos delitos de sustracción de menores después de que el pasado verano permaneciera un mes en paradero desconocido con sus dos hijos, incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, al que acusa de malos tratos.

Esta madre de Maracena (Granada) tampoco podrá ejercer la patria potestad sobre sus hijos, de doce y cuatro años, durante un periodo de seis años, y además deberá indemnizar al padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri, con 30.000 euros.

Maracena ve "desmedida" la sentencia

Por su parte, el Ayuntamiento de Maracena (Granada), municipio en el que reside Juana Rivas, considera "desmedida" la sentencia porque es "una situación donde hay precedentes de maltrato" y confían en que el asunto "se pueda resolver de la forma más favorable posible para los menores".

Precisamente en Maracena se prevé que esta tarde haya una movilización en señal de rechazo a esta sentencia. La convocatoria, que parte de la plataforma de apoyo a Juana Rivas, con el respaldo de otros colectivos, se está difundiendo por las redes sociales y fija una concentración a las 19,00 horas en la plaza del antiguo ayuntamiento contra una sentencia que algunos colectivos ya tachan de "injusta", "rápida" y "machista".