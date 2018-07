Antología del ditirambo: el 'top ten' de los elogios a Mariano Rajoy

En este hotel a las afueras de Madrid, el elogio a Mariano Rajoy Brey es folclórico, al borde de las velas y la estampita. El todavía presidente ha llegado por la tarde. Al atravesar la puerta, se ha topado con el incienso y el jabón que le han brindado sus 3.000 compromisarios desde las once de la mañana. Se le ha dibujado como "el mejor presidente de la democracia", pero eso es tan sólo una anécdota. "Despegado de lo material", "amor inagotable por su país", "honesto hasta el extremo".... Quizá alguno de los turistas extranjeros que recogían las llaves de sus habitaciones haya imaginado a Rajoy como un monje asceta y solitario, recluido en la cima de la montaña.

Un cuestionario improvisado en los corrillos ha bastado para testar que ninguno de los presentes se atreve a diagnosticar los defectos de Rajoy. La más atrevida -una diputada madrileña- ha dicho: "Quizá la timidez". Y poco más, ni siquiera una mención velada a la crisis de Cataluña, ni por supuesto a la corrupción que ha enfangado el PP durante las últimas décadas.

Los discursos sobre la palestra, en estos tiempos del tuit afilado y espadachín, son material suficiente para fabricar una antología del ditirambo. Aquí constan los piropos más originales, aquellos que denotan esa alabanza cuasi religiosa con la que el Congreso del PP ha despedido a Rajoy.

Vídeo de homenaje del PP a Mariano Rajoy E.E.

1.- El retrato en el despacho de Luis de Grandes

Lo de la "estampita" no era metáfora. El presidente de la Comisión Organizadora del Congreso, Luis de Grandes, le ha prometido a Mariano Rajoy que no quitará su retrato de la mesa de su despacho. "No hay razones para olvidar lo que has sido para nosotros".

2.- Cante flamenco: las alabanzas a Rajoy "salen del alma"

En apenas un par de minutos, De Grandes se ha despedido de Rajoy con unos versos que hubieran encajado bien a ritmo de cajón y guitarra. "Nos duele en el alma que nos dejes". Y también: "Estas palabras no son tecnocráticas, me salen del alma".

El que fuera portavoz del PP en el Congreso en tiempo de Aznar ha añadido: "No ha sido fácil trabajar en orfandad, sin tu liderazgo". También ha sido De Grandes quien ha laudado la "calidad moral" de Rajoy y le ha definido como ese hombre "despegado de lo material".

3.- Rajoy... ¿a la altura de Churchill?

La presidenta del cónclave conservador, Ana Pastor, no ha querido ser menos. Con más tiempo en el bolsillo, ha diseñado tal retahíla de halagos que apenas ha habido tiempo para otra cosa en su discurso. Quizá el mayor "hit" haya sido colocar a Mariano Rajoy a la altura de Winston Churchill, el hombre que salvó a Europa del totalitarismo con la Segunda Guerra Mundial en ciernes. Lo ha hecho con una frase del político británico: "El precio de la grandeza es la responsabilidad". Un eslogan que, a juicio de Pastor, encuentra su mejor ejemplo en el expresidente del Gobierno.

4.- El presidente "elegante"

Ana Pastor se ha referido a Rajoy como un político en peligro de extinción. Como cuando Félix Rodríguez de la Fuente avistaba todo un descubrimiento, la presidenta ha afirmado: "Es un ejemplo de elegancia que puede resultarnos una verdadera rareza entre las constantes exhibiciones de narcisismo".

5.- "El mejor de todos"

Rajoy, en este hotel, es el mejor presidente de la democracia y también el mejor presidente del PP. Un logro que le han atribuido todos los que han pisado el escenario. Desde Cospedal a De Grandes pasando por Pastor, que lo ha resumido así: "No sólo has sido un gran presidente. Has sido el mejor que hemos tenido. He disfrutado del inmenso honor de haber trabajado contigo a lo largo de 22 años". Tal ha sido el entusiasmo de la presidenta del Congreso, que ha apostillado: "El mayor privilegio es el de poder dirigirme a Rajoy en nombre de todos vosotros".

Ana Pastor durante su intervención en el Congreso del PP. Efe

6.- "La calidad humana"

Ana Pastor ha atribuido a Rajoy una "calidad humana" que, a su parecer, ha sido también percibida por todos sus adversarios políticos. "Creo que una gran mayoría de españoles ha sabido familiarizarse y apreciar esa gran calidad humana, a pesar de las diferencias y las distintas opciones políticas".

7.- Lo tiene todo

Ha habido un par de minutos en los que Ana Pastor ha elegido el golpe seco. Un adjetivo tras otro. Toda una percusión del halago. "Discreto, sin dobleces, prudente, responsable"... Y todo eso desde que empezó "en los ochenta pegando carteles en Pontevedra", "trabajando para, por y desde el PP".

8.- El piropo militar

Sigue en el escenario Ana Pastor, esta tarde mesías de la palabra bonita y agradable -para Rajoy, claro-. Como si de un militar se tratara, ha glosado su "hoja de servicios" en política: "Es la mejor que he visto". Concejal, vicepresidente de diputación, vicepresidente de la Xunta, diputado, ministro, líder de la oposición, vicepresidente del Gobierno y presidente.

9.- "Amor por España"

Pastor no se ha referido al "proyecto" de Rajoy, sino a su "obra", que todavía "da frutos y los seguirá dando". El amor del expresidente por España "es inagotable" y por eso la ha convertido en "un país de primer orden y alta reputación internacional".

10.- El "milagro" económico

Aunque María Dolores de Cospedal no figura demasiado en este decálogo, también ha alabado a Rajoy. Eso sí, de manera más sobria y en clave de partido. Igual que sus compañeros, le ha definido como "el mejor presidente" y le ha encumbrado como el hombre que hizo posible "el milagro económico".