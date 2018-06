Rivera, Macron y Renzi pactan ir juntos a las europeas "para combatir el populismo"

Albert Rivera, Emmanuel Macron y Matteo Renzi se han marcado una meta común: fabricar una plataforma para presentarse juntos a las elecciones europeas de 2019. Apenas tres días después de que el presidente de la república francesa recibiera a Pedro Sánchez en el Elíseo, el delegado general de En Marche, Cristophe Castaner, ha comparecido en la sede naranja para remarcar que Ciudadanos es “su socio preferente” en Europa. Ha sido el político galo quien ha revelado el objetivo: un conglomerado de fuerzas con el que combatir “al populismo” en los comicios continentales.

A día de hoy, el partido de Rivera engrosa en Bruselas el grupo ALDE –Alianza de los Líberales y Demócratas por Europa–, pero el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha aclarado que la misión pasa por sellar esta plataforma antes de que se impriman las papeletas. Además del encuentro de este lunes, Castaner ha mencionado “varios más”, futuros y pasados. También una conversación telefónica a tres entre el propio Castaner, Rivera y Sandro Gozi, secretario de Estado durante el mandato del ex primer ministro italiano Matteo Renzi. De ahí que el Partido Democrático también apunte a militar en la recién anunciada plataforma.

Fuentes de la organización naranja remarcan que todavía no está clara “la fórmula”. Todavía resta tiempo suficiente como para acuñar un nombre común, pero también podrían utilizarse las siglas de cada partido en su país para lograr “una mayor identificación” por parte de los electores.

La convergencia pasa por sellar políticas comunes en torno a la inmigración, la seguridad, la fiscalidad… “Queremos integrar al mayor número de organizaciones posible”, ha resaltado Castaner. De momento, figuran tres nombres: Ciudadanos, En Marche y Partido Democrático italiano.

¿Qué pasa con los nacionalistas?

Los partidos nacionalistas serán uno de los obstáculos a salvar. Actualmente, nutren el grupo ALDE en Bruselas, como Ciudadanos. No así En Marche, que no había nacido en las últimas elecciones europeas. El secretario de Estado francés no ha dado una opinión concreta, pero ha dejado caer la posibilidad de acudir como invitado al próximo congreso de ALDE. “Tenemos la vocación de atraer a todos los socios necesarios. Aspiramos a construir un proyecto común con el que transformar Europa”, ha remarcado Castaner.

Por tanto, Ciudadanos deberá decidir en los próximos meses qué posición jugar en las elecciones europeas. Aunque sin ser taxativo, Villegas, desde el atril y al lado de Castaner, ha reconocido que los naranjas estarán en esa plataforma.

Un mensaje a Sánchez

Cristophe Castaner ha prologado el anuncio de la plataforma europea con un alegato en favor del origen de Ciudadanos y En Marche, que les unió y les sigue uniendo: “Ellos fueron los primeros en apoyar a Macron fuera de Francia, en creer que se pueden obtener grandes cosas en política a partir de la sociedad civil”. En resumen, y según el secretario de Estado francés, “el vínculo es muy fuerte”. Tan fuerte que formarán parte de un solo ente de cara a Bruselas. Unas palabras arrojadas tres días después de la visita de Sánchez a Francia.

“Yo fui militante del PSOE”, ha reconocido Castaner. “Pero Macron propuso ir más allá. Ahora, queremos unir a todos los progresistas independientemente de su origen político”.

Según el líder de En Marche, el eje de debate en la próxima campaña europea no tendrá que ver con la izquierda y la derecha, sino con el abismo que separa a “populistas y progresistas”.