Rajoy deja la Presidencia del PP: "El partido tiene que seguir con otra persona"

Mariano Rajoy se va. El presidente del Partido Popular ha anunciado ante su Comité Ejecutivo Nacional que convocará una Junta Directiva Nacional para que ponga fecha a un Congreso Extraordinario en el que salga el futuro presidente. "Lo hago por dos razones: es lo mejor para el PP y para mí. También para España. Lo demás no import nada".

El expresidente del Gobierno ya ha adelantado que no hará ningún cambio en el partido para que cuando su sucesor tome las riendas del partido sea él quien haga lo que considere oportuno. Así, Rafael Hernando seguirá siendo el portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso y Soraya Sáenz de Santamaría se tendrá que conformar con ser diputada rasa. "Cumpliré con mi mandato como presidente del PP hasta el día en que elijáis a la persona que me vaya a sustituir". Visiblemente emocionado, el líder del PP ha querido hacer un repaso en positivo de su paso por el Ejecutivo y se felicitó de que en España haya 2,7 millones de parados menos que cuando llegó al poder.

También se congratuló de no haber cedido nunca ante el chantaje de ETA y de haber sido el presidente con el que se produjo el cambio de la jefatura del Estado. Rajoy hizo gala del marianismo que siempre le ha caracterizado: "En ocasiones lo más difícil y lo más útil es no moverse cuando toca, quedarse quieto". Y recordó que durante los 40 años que lleva encadenando cargos en el Partido Popular "siempre he estado porque me lo han pedido, nunca porque los haya pedido yo".

Rajoy quiso despedirse recordando que el PP ganó las tres últimas elecciones e insistió en que la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa solo traerá más inestabilidad a España. El líder del PP, que se quedará con su carné de militante, criticó con dureza a Ciudadanos, a quien acusó de no haber sabido “utilizar el poder” cuando ganó las elecciones en Cataluña. “Se dedicó a generar toda la inestabilidad posible al PP aquí en Madrid", le afeó.

Antes de anunciar su retirada, Rajoy quiso dejar claro que “no nos han censurado los ciudadanos” y que los socialistas llegaron al Gobierno con unos “pésimos” compañeros de viaje, “los independentistas de Cataluña y Bildu. Ni las alianzas de quienes perdieron las elecciones ni con socios desleales ni con encuestas pueden sustituir la voluntad de los ciudadanos”, añadió.