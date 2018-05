El 53% de los españoles respalda que Rajoy bloquee el nombramiento de los consellers presos y fugados

La mayoría de españoles ve con buenos ojos que Mariano Rajoy mantenga la aplicación del 155 en Cataluña mientras su presidente, Quim Torra, se decline por formar un gabinete con consejeros presos o huidos. Según el último sondeo que SocioMétrica ha confeccionado para EL ESPAÑOL, el 53,5% de los encuestados es partidario de que el presidente del Gobierno mantenga paralizados los nombramientos de los consejeros elegidos que tienen causas judiciales pendientes.

Fue precisamente este viernes cuando el sucesor de Carles Puigdemont al frente de la Generalitat quien urgió por carta al presidente del Gobierno que desbloqueara "inmediatamente y sin más dilaciones" el nombramiento de los consellers del nuevo Govern. El artículo 155 decaerá en el mismo momento en el que todos los miembros del Ejecutivo catalán tomen posesión de sus cargos. Mientras este hecho no suceda, es el Ejecutivo central quien dirige la Generalitat.

De todos los encuestados, solo el 23% cree que Mariano Rajoy debería aceptar los nombramientos de Jordi Turull y Josep Rull, en prisión provisional en Estremera y de Toni Comín y Lluís Puig, que huyeron a Bélgica para no correr la misma suerte que sus compañeros. El 23,5% restante de los interrogados no sabe o no contesta. El Gobierno, que controla las publicaciones del DOGC tras la aplicación del 155, se niega, hasta el momento, a realizar este trámite para no validar sus nombramientos.

La postura de Pablo Iglesias

La encuesta también arroja otro dato significativo: el 42,8% de los interrogados opina que la posición del líder de Podemos, Pablo Iglesias, es demasiado blanda con los separatistas y apenas un 14,6% de los encuestados creen que su posición ha sido la adecuada. Además, apenas un 6,3% dice que su postura ha sido demasiado dura con los separatistas y el 36,3% ni sabe ni contesta.

En cuanto a los votantes de Podemos, solo el 20,9% considera que la actuación del líder de la formación morada con el desafío secesionista ha sido demasiado blanda. El 42,5% de los afines a Iglesias cree que actuó de forma correcta no apoyando el 155 y solo el 8% opina que ha sido demasiado duro con los líderes independentistas. Más de un cuarto de los afines a Podemos que respondieron a esta encuesta, el 28,6%, no sabía o no quiso contestar.

Ficha técnica

Se han realizado 800 entrevistas a ciudadanos de 17 o más años en los días 22 y 23 de mayo de 2018. Se ha utilizado un panel mixto, de respuesta rápida, propio de SocioMétrica, que representa el CER español en cuanto a territorio, sexo, edad, situación laboral y recuerdo de voto en junio de 2016 y en diciembre de 2015, sobrerrepresentando la muestra de Podemos a n=500. El error teórico resultante es < +/- 3% para frecuencias marginales globales. Los análisis están automatizados con macros Barwin ©, Gandia Integra © y SPSS © y se someten a análisis de validez y fiabilidad internos. El proceso incluye controles de calidad externos y normativa CCI/ESOMAR y LOPD.