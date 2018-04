Cospedal da la cara por Cifuentes: "Hay que defender lo nuestro y a los nuestros"

La secretaria general del Partido Popular ha pedido un cierre de filas a todos los militantes que ya están en Sevilla para celebrar su convención nacional. María Dolores de Cospedal ha dado la cara por Cristina Cifuentes, en plena crisis por un polémico máster, y ha pedido a todos "defender lo nuestro y a los nuestros". Además, la 'número dos' del PP ha pedido un "cierre de filas frente a las malas artes".

La URJC no puede certificar que Cifuentes cursara el máster ni que haya defendido el TFM

La ministra de Defensa no ha hecho referencia directa al caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero muchos pensaban en el escándalo que persigue a la baronesa madrileña cuando recordó que "parece mentira los temas que son de actualidad y los que no. Van a intentar desacreditarnos haciendo juego sucio, pero no lo van a conseguir". Además, Cospedal lamentó que "hoy un tuit puede abrir un telediario" y se preguntó cómo es posible que "nuestro proyecto político a veces pueda perder a capacidad de penetrar en la sociedad española".

Delante del presidente Mariano Rajoy pidió una "unidad inquebrantable" para que nadie -sobre todo Ciudadanos- "nos robe nuestras banderas". Y subrayó que "hay que mantenernos fuertes" porque "somos el enemigo a batir por todos". La ministra intentó ilusionar al público, cabizbajo por los escándalos que asolan al partido y con la mirada puesta en el 2019, año en el que muchos de ellos se examinarán ante los electores.