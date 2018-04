El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha asegurado que las explicaciones ofrecidas sobre el máster de la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, han sido "claras y contundentes" y defiende que en el PP, tanto nacional como regional, la apoyan.

La presidenta lleva más de diez días sin comparecer en rueda de prensa después de que saltara la polémica, pero su portavoz ha sostenido, tras el Consejo de Gobierno celebrado este martes, que la presidenta no ha estado "en silencio" porque desde el mismo día que apareció la noticia Cifuentes "recopiló toda la información que pudo y atendió a dos medios de comunicación".

Sobre la política de comunicación de lo sucedido, Garrido no ha entonado el 'mea culpa' porque, a su parecer, se han ofrecido explicaciones "claras y contundentes" en abierto para todos los medios y además con información. Sin embargo, sí que ha dejado entrever que la estrategia no fue la más acertada. "Nadie es perfecto, y las fórmulas que se utilizan para comunicar algo… Pues no siempre se acierta al 100 por 100", ha dicho.

Cifuentes presentó su trabajo 45 minutos después de que su tutor inaugurara un importante curso a 50 kilómetros

Asimismo, ha recordado que Cifuentes envió "un comunicado oficial dando explicaciones del asunto con documentación como anexo" así como que después en el Pleno de la Asamblea, en el que Cifuentes "se encontraba sin voz, ya que sufría un proceso gripal", fue él mismo el que ofreció declaraciones ante los medios. Garrido ha defendido que también se dieron explicaciones "en abierto" en el Comité Ejecutivo del PP.

"Creo que siempre hay opiniones pero la presidenta no solo no ha estado ausente sino que ha dado explicaciones desde el primer día. Por supuesto mañana se darán explicaciones adicionales en el Pleno extraordinario convocado. La presidenta ofrecerá las explicaciones oportunas, pero insisto se han dado ya", ha sostenido el portavoz del Gobierno autonómico, quien ha asegurado que al término de su comparecencia responderá también a las preguntas de los medios.

En este punto, dada la ausencia en el Consejo de Gobierno de la dirigente madrileña, Garrido ha recordado que Cifuentes no siempre comparece en la misma, solo cuando se comunican "asuntos de especial relevancia". Según ha informado, en esta ocasión no lo ha hecho por "una elemental cortesía y respeto parlamentario" ya que se prefería dar las explicaciones mañana en la Asamblea.

La querella se está preparando

A preguntas de los medios de comunicación, el consejero autonómico ha incidido en que la querella anunciada por la presidenta contra dos periodistas de eldiario.es "se está preparando" por parte de su abogado y "en breves fechas será presentada".

"No es una querella contra un medio de comunicación, es una querella contra dos personas que la presidenta entiende que publicaron informaciones falsas y con carácter muy sesgado", ha dicho.

En este punto, Garrido ha defendido también que la presidenta ha sentido el apoyo del PP, tanto de sus compañeros en la Comunidad de Madrid como de los líderes nacionales de la formación. Estos, ha dicho el consejero, "han defendido las explicaciones" y han dicho que "si hay alguien que da explicaciones permanentemente" es ella.

"Apoyo unánime de todas y cada una de las voces autorizadas por el partido para dar el apoyo", ha sostenido. En este sentido, ha confirmado que tal y como estaba previsto Cifuentes intervendrá este fin de semana en la convención nacional del PP en Sevilla.

En cuanto a las dudas que sigue generando el máster de la presidenta, Garrido ha incidido en que ya se han aclarado "todas" por parte de la presidenta y si queda alguna ella mañana "en su intervención lo terminará de aclarar". Aunque, ha apostillado que muchas de las incógnitas no corresponden a la presidenta aclararlas sino a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid.

"Cualquiera que haya hecho estudios hace seis, cinco o dos años seguramente no sabría contestar a muchas preguntas", ha defendido. También ha recordado que todo partió de una información en que la noticia era que había habido una modificación de dos notas y se había hecho a través de un trato de favor pero, según indica, dicha información fue aclarada por "el rector y dos catedráticos".

A su parecer todo lo que ha ocurrido a partir de ahí ha sido "ir cambiando por parte de los informadores la versión". Esta primera cuestión quedó aclarada "desde el primer día y a partir de ahí el resto son cuestiones de toro bastante menor".

El consejero regional cree que debe ser la Universidad la que dé las explicaciones y por ello celebra la investigación abierta por la misma. En cuanto a la posición de los grupos de la oposición, Garrido considera que para ellos las explicaciones siempre van a ser "insuficientes". "Lamentablemente hace mucho tiempo que renunciaron a hacer una oposición constructiva, ha sido una oposición destructiva siempre y en todo caso", ha sostenido.

Asimismo, ha recordado que la presidenta ha autorizado que la Universidad si encuentra el Trabajo Fin de Máster (TFM) lo publique. Aunque, a su juicio, daría igual si se hubiera presentado el primer día porque la oposición habría dicho que era "falso" y habrían pedido una certificación académica de que ese trabajo se ha presentado. "Y, esto fue lo que presento la presidenta", ha defendido.