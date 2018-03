Rajoy sacará pecho por su gestión en las pensiones y solo ofrecerá diálogo en el pacto de Toledo

El presidente del Gobierno se ha pasado los últimos cuatro días encerrado en Moncloa preparando concienzudamente su intervención en el pleno monográfico sobre pensiones que se celebra este miércoles en el Congreso de los Diputados. Es el "debate más importante de la legislatura", aseguran fuentes cercanas al presidente, pero no hará ningún anuncio de gran calado. La intervención, sin límite de tiempo para Mariano Rajoy, servirá para que el jefe del Ejecutivo explique pormenorizadamente a los casi nueve millones de pensionistas españoles que si no fuera por el Partido Popular su jubilación hubiera corrido serio peligro.

El presidente se ha tomado este debate como una "oportunidad" para debatir "en profundidad sobre el mayor reto que tiene planteado nuestro estado del bienestar", reconocen fuentes de Moncloa. "¿Cuántas pensiones se pagan? ¿A cuánto asciende el gasto en pensiones? ¿A qué ritmo crece ese gasto? ¿Cómo se paga?", se preguntan. Sus respuestas las ofrecerá el presidente ante sus señorías y remarcará que fue con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que vació la caja y lo que pasó en países como Grecia, donde "ha habido recortes de hasta un 40% en las pensiones".

El propio portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, adelantó el tono del discurso del presidente de este miércoles. "Las pensiones las pagan los trabajadores con sus cotizaciones. El principio de sostenibilidad lo introdujo el PSOE, que fue quien decidió que las pensiones se congelaban y no subían". Los conservadores incidirán también en que en el año 2017, con el Gobierno de Mariano Rajoy, se destinaron 135.000 millones al gasto de pensiones. "En el año 2011 estábamos en 95.000 millones", comparan.

El presidente no se plantea "golpes de efecto" ni "ocurrencias de última hora" derivado de la manifestación que los más mayores protagonizaron hace apenas unos días. Son conscientes de que "nos jugamos mucho" pero no permitirán que la oposición se apropie de una bandera que consideran muy injusta. "Gracias a que impedimos el rescate cuando llegamos al Gobierno los pensionistas pudieron no ver resentida sus pensiones", recuerdan desde el entorno del presidente. Por eso el jefe del Ejecutivo presumirá de su gestión y la comparará con el PSOE. "No aceptaremos lecciones de un partido que nos dejó en la ruina", avanzan.

"Solidaridad, equidad"

En Moncloa preparan a conciencia al presidente para un debate bronco donde la oposición intentará acorralar al Gobierno y demostrar su minoría parlamentaria. Rajoy se debe a los más mayores y por eso se prepara concienzudamente un debate tan importante para él. El presidente hablará de "solidaridad, de equidad y de sostenibilidad del sistema" y se remitirá al Pacto de Toledo para llegar a algún entendimiento sobre el futuro de las pensiones.

Además, el jefe del Ejecutivo también recordará a sus señorías que "hay un debate presupuestario en marcha" donde todas las formaciones deberán tomar postura. "Que cada uno haga aquí lo que estime oportuno para garantizar el sistema de pensiones", recuerdan las mismas fuentes.

No gastar más de lo que se ingresa

El presidente también se esmerará en demostrar que siente empatía con aquellos jubilados que piden un aumento más significativo de sus nóminas. Sin embargo, quiere hacerles entender que "el dinero no cae de los árboles y que sin recursos no se pueden subir más. Que no podemos gastar más de lo que ingresamos".

En Moncloa confían en que los demás grupos de la oposición acudan con "la misma disposición a abordar con responsabilidad" las "medidas que garanticen las pensiones de hoy y las del futuro". Sin embargo, están preparados para que todos se alíen con el propósito de hacer ver la soledad del Partido Popular y del Ejecutivo de Mariano Rajoy en el Parlamento.