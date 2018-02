"¡El cartero no va a ser catalán!"

El robo de 400 euros a una candidata de Ciudadanos motivado por los presos "políticos" del procés ha llegado a juicio este martes en el Palacio de Justicia de Álava. Durante la vista oral la fiscal dio credibilidad a la denunciante y solicitó la devolución del dinero y la imposición al denunciado, un independentista catalán, de una multa de dos meses a razón de diez euros diarios.

La petición del Ministerio Público por un delito leve de apropiación indebida avala la versión de la empresaria vitoriana Marta Saldaña, afiliada al partido de Albert Rivera, que repitió ante la sala la insólita experiencia vivida tras la pérdida de una cartera y su hallazgo posterior con un escrito en el que se le notificaba la sustracción del dinero para "la caja de resistencia" de los presos catalanes. ¿La razón? "El daño" que su partido estaba infligiendo a Cataluña.

Saldaña exhibió la nota y expuesto las razones que tiene para sospechar de J. G. A., un jubilado catalán vecino de Vitoria que se encontró el billetero y contactó con su dueña para devolvérselo, pero que niega haberse quedado con su contenido y ser el autor del papel manuscrito en el que quedan reflejadas las razones políticas del hurto.

El lazo amarillo en Facebook

La pérdida de la cartera se produjo el 2 de noviembre del año pasado alrededor de las 14.15 horas y poco más de media hora después, a las 14.51, el denunciado comunicó su hallazgo a la afectada a través de un mensaje enviado por Messenger vía Facebook. En su foto de perfil de la red social aparecía el lazo amarillo bajo el que se exige la liberación de los encarcelados por el procés.

La destinataria del aviso no lo vio hasta dos meses y medio después y al no recibir respuesta su emisor esperó "unos días" y depositó la cartera en un buzón de correos, de donde el objeto perdido llegó a la Policía Municipal, que lo devolvió a su propietaria.

Saldaña ha incidido en el juicio en que "no hubo tiempo" material para que otra persona, "que tenía que ser además de la misma ideología" que el denunciado, encontrase su cartera, elaborase la nota y la dejase en el mismo sitio donde ella la perdió y él la halló.

Un escarmiento por su ideología

Su condición de candidata al Congreso por Ciudadanos no es conocida por el gran público, ya que este partido apenas tiene representación en el País Vasco. Aunque se puede encontrar en Goggle, "cuesta un rato" localizar los datos, así como una deuda antigua de la Seguridad Social contraída por la empresaria a la que también se hacía referencia en el papel dejado en su cartera.

"He vivido angustiada por esa nota", ha señalado Saldaña al explicar que días después sufrió un robo en su coche aparcado en su garaje y que, aunque ahora lo desvincula, de entrada no supo si relacionarlo o no con el incidente del billetero.

En su opinión, el denunciante tuvo al principio "buenas intenciones" y quiso devolverle la cartera, pero al tenerla en casa durante unos días y enterarse de su perfil político a través de Google decidió darle un pequeño escarmiento por su ideología.

"¡El cartero no va a ser catalán y va a saber que yo llevaba dinero dentro!", ha finalizado Saldaña anticipándose a desmontar la estrategia de la defensa sobre que cualquiera pudo manipular el monedero y dejar en su interior la nota tras ser arrojada a un buzón de correos por el acusado.

La cartera en el buzón

Por su parte, J. G. A. negó que en la cartera que encontró hubiera dinero. Ha asegurado que dentro había un montón de papeles en los que no se fijó y que no supo nada del escrito señalado hasta que la Ertzaintza le informó de la denuncia interpuesta por Saldaña.

Según su relato, se encontró el billetero donde Saldaña lo perdió, estaba abierto y tuvo la certeza de que se trataba de un robo. Cuando llegó a su casa buscó a su propietaria por Facebook, le envió un mensaje y, al no contestar, "al cabo de unos días" depositó la cartera en un buzón porque en una ocasión su mujer había recuperado una a través de Correos.

Su abogada argumentó que la Ertzaintza no ha determinado el trayecto seguido por el monedero desde el buzón hasta su devolución el 24 de noviembre, tiempo en el que pudo pasar "por muchas manos", y pidió la absolución de su patrocinado porque "no queda acreditado" que sea el autor del hurto.

"¿Qué persona que tiene intención de quedarse con el dinero manda un mensaje avisando de que tiene la cartera?", razonó antes de sugerir que Saldaña pueda estar obrando por "animadversión" hacia las creencias independentistas que el denunciado refleja profusamente en su Facebook.

Mensajes "coactivos" de la víctima

En este sentido la letrada incidió en la reacción que tuvo Saldaña cuando se enteró de que su defendido había encontrado la cartera. Tras contactar con él por teléfono una noche y ante su falta de explicaciones le conminó a través de varios mensajes -considerados "coactivos" por la abogada- a disculparse y encontrar una solución.

La fiscal, por el contrario, estimó que las pruebas documental y testifical practicadas culpan a J. G. A. y que éste se apropió de los 400 euros, por lo que solicita que indemnice a Saldaña con esa cantidad y se le imponga una multa de 600 euros "atendiendo a su capacidad económica".

La representante del Ministerio Público manifestó que hay evidencias suficientes en contra de J. G. A. y se referió a la coincidencia existente -"¡qué casualidad!"- entre los motivos aducidos en el papel manuscrito en el que se justifica el hurto y lo que simboliza el lazo amarillo en la cuenta de Facebook del que el acusado ha reconocido ser titular. La decisión para dirimir sobre la denuncia presentada acerca de este insólito robo está ahora en manos de la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria encargada de dictar sentencia.