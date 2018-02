El PP impulsará en el Parlament una iniciativa para que los niños de Cataluña puedan "aprender castellano"

El Partido Popular presentará en el Parlamento de Cataluña una iniciativa para que aquellos padres que quieren que sus hijos aprendan en castellano "no como lengua extranjera, sino el 25% de las lenguas troncales" lo puedan hacer. Así lo ha manifestado el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, en rueda de prensa tras el comité de dirección presidido por Mariano Rajoy.

Los conservadores siguen con su estrategia de retomar la iniciativa legislativa y será Xavier García Albiol quien dé más detalle sobre cómo articulará esta iniciativa en la Cámara catalana. De momento, desde el PP se pide a las demás formaciones políticas que tomen en consideración su propuesta para que los padres puedan "elegir su propio itinerario formativo".

PP llevará al Parlament iniciativa que permita elegir lengua en la enseñanza

Casado pidió "restituir la legalidad en el sistema educativo en Cataluña" y pidió respeto para que los padres puedan elegir la forma en la que quieren que estudien sus hijos. "No admitimos victimismo. Nadie está yendo contra el catalán", añadió. No obstante, no quiso desvelar cuál es la fórmula que utilizará el Gobierno para hacer cumplir la ley educativa en Cataluña que en los tres últimos cursos no se ha cumplido.