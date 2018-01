Pedro J. Ramírez: "Bárcenas me dijo que en los ordenadores estaba la contabilidad B del 96 al 99"

La destrucción por el PP de los ordenadores utilizados por el extesorero Luis Bárcenas "no es constitutiva de delito alguno". Así lo sostiene la Fiscalía de Madrid, que considera que "no ha quedado acreditado cuál era la información que contenían los ordenadores".

El pasado martes, en su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del partido, el director de EL ESPAÑOL se refirió precisamente al caso de los ordenadores y recordó que el propio Bárcenas le dijo que no entendía cómo el juez Ruz no había pedido las dos computadoras "que quedaron en la sede del PP, porque allí estaba todo lo relacionado con la contabilidad [en B] del 96 al 99".

Durante su comparecencia de más de tres horas en el Congreso, el director de EL ESPAÑOL desgranó minuciosamente ante todos los grupos con representación parlamentaria los detalles que Luis Bárcenas le aportó en una larga reunión que mantuvieron, a petición del extesorero del PP, hace cinco años. Aquella conversación se plasmó en un artículo escrito por Ramírez, Cuatro horas con Bárcenas, cuando era director del diario El Mundo.

A preguntas del portavoz de Podemos en la comisión parlamentaria, Juan Pedro Yllanes, el director de EL ESPAÑOL recordó que el extesorero le había explicado que introdujo en los ordenadores la contabilidad en B de algunos años, mientras que la de otros se recogió en cuartillas manuscritas.

Con anterioridad a su comparecencia en el Congreso, el director de EL ESPAÑOL declaró lo mismo al juez Pablo Ruz, instructor de las diligencias en las que se investiga la supuesta financiación ilegal del PP.

Esa declaración judicial como testigo, prestada en la Audiencia Nacional el 11 de julio de 2013, el juez Ruz preguntó a Pedro J. Ramírez por su artículo Cuatro horas con Bárcenas, en el que se refleja que Bárcenas contó "que lo hasta ahora publicado no es sino una pequeña parte de la documentación que obra en su poder. ¿Esto se lo dijo así expresamente", preguntó el instructor.

"Expresamente", contestó el periodista. "Intenté apretarle un poco para tratar de averiguar exactamente a qué se refería y fue bastante genérico. Es verdad que habló de una cosa interesante, que no está reflejado en el artículo pero que puede ser interesante para el Juzgado. Él me dijo que la contabilidad de los años que no había quedado reflejada en las fotocopias [de los papeles de Bárcenas]… cuando él vio las fotocopias pensó en un primer momento que la persona que las había entregado al diario El País había manipulado de alguna manera la documentación omitiendo esos años [1994-1996] y él me dice que luego se dio cuenta de que la documentación análoga relativa a esos años no estaba en un soporte físico como el que se había reproducido en las fotocopias y al que corresponde esta hoja que yo he entregado, sino que estaba en un soporte informático".

Pedro J Ramírez agregó que "concretamente Bárcenas me dijo: 'No entiendo cómo el juez Ruz no pidió al partido los dos ordenadores que yo dejé allí y que no me quisieron devolver' y añadió: 'Porque allí, en esos dos ordenadores está esa documentación, están esos datos'. Pero añadió: 'Pero yo tengo copia'".

Cuando el director de EL ESPAÑOL compareció ante el juez explicando estos detalles, no se sabía que el PP ya había destruido los discos duros de los ordenadores utilizados por el extesorero. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, el borrado y destrucción de ese material se llevó a cabo el 2 de julio de 2013.