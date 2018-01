Un senador de ERC tacha de "ocupante" a Arrimadas por no cantar 'Els Segadors'

El senador de ERC Miquel Ángel Estradé ha arremetido contra la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas. En su cuenta de Twitter, Estradé ha definido a Arrimadas como una “ocupante sin complejos” y tilda a la formación de Rivera de “ocupantes que sólo quieren españolizar Cataluña”.

¿El motivo del ataque? Al finalizar la sesión constituyente del Parlament el miércoles, los diputados de Ciudadanos en la Cámara autonómica no cantaron el himno de Cataluña, Els Segadors.

Si Els Segadors no és el seu himne, ni el català la seva llengua pròpia, ni Catalunya la seva nació, ni el finançament de la Generalitat la seva prioritat, ni TV3 la seva televisió, perquè s'estranyen que els considerin ocupants que només volen espanyolitzar Catalunya ? — Miquel Àngel Estradé (@mangelestrade) 17 de enero de 2018

“¿Si Els Segadors no es su himno, ni el catalán su lengua propia, ni Cataluña su nación, ni la financiación de la Generalitat su prioridad, ni TV3 su televisión, por qué se extrañan que los consideren ocupantes que sólo quieren españolizar Cataluña?”, tuiteaba el diputado independentista.

Es decir, según Estradé, para ser un buen catalán y no un "ocupante" hace falta sentir Els Segadors, hablar siempre catalán, ver TV3 y definir Cataluña como una nación. Un reproche en el mismo sentido le hizo a Arrimadas un periodista de TV3 en el programa Els Matins. El presentador le mostró su sorpresa por el hecho de que "los miembros del grupo parlamentario de Ciudadanos no han cantado Els Segadors” en el Parlament. Es más, le dijo que en la cadena se habían preocupado de “revisarlo”. A ello la líder de Cs contestó que le daba "un poco de miedo" que profesionales de una televisión pública se dedicaran "a revisar entre los diputados del Parlament quién canta y quién no canta" el himno.

No es la primera vez que el entorno de Ciudadanos recibe insultos como los de Estradé. Sin ir más lejos, este viernes se ha producido la detención de un hombre en Igualada por amenazar de muerte a Rivera. En más de una ocasión, el comercio de comida preparada regentado por los padres del líder de Cs en Barcelona ha sufrido ataques. Por su parte, Inés Arrimadas también ha sufrido diversas amenazas de muerte a través de pintadas.