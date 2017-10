Puigdemont en Bruselas: "Las elecciones del 21-D serán un plebiscito sobre el 155"

Puigdemont denuncia que desde que la policía del Estado español tomó el control de la policía catalana no han tenido protección. "Ellos (el Gobierno central) han decidido que no nos iban a proporcionar protección a los miembros del Gobierno. Si nos hubiéramos quedado allí con una actitud de resistencia habría habido una reacción violenta del Estado y no quiero exponer a mis conciudadanos a una oleada de violencia como la del 1-O".

Puigdemont asegura que tenía informaciones confidenciales que apuntaban aeste extremo.