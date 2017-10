Vea el vídeo que promueve la manifestación unitaria del domingo en Cataluña

Tras el ruido independentista, le toca hacerse escuchar a la llamada mayoría silenciosa. En la “gran manifestación cívica unitaria”, convocada por la plataforma ciudadana Sociedad Civil Catalana, miles de personas contrarias al secesionismo se darán cita este domingo 8, a las 12 horas, en la barcelonesa Plaza Urquinaona.

Bajo el lema ‘Basta ya! Recuperemos la sensatez!’ (Prou! Recuperem el seny!), los promotores de esta manifestación animan a los ciudadanos catalanes a salir a la calle y visibilizar los sentimientos de esa mitad no separatista. La réplica a las voces independentistas puede ser crucial tras una semana en la que el Govern ha aprovechado el malestar ciudadano tras los episodios de dureza policial registrados el 1-O para arrogarse el apoyo de todo el pueblo catalán a su proyecto de ruptura.

Para llamar a la movilización y "buscar una solución entre todos", la asociación ciudadana ha promovido un vídeo en el que alerta de la "situación límite que vivimos en Cataluña" e insta a salir a la calle "si sientes que el presidente de la Generalitat se está olvidando de ti", "si eres de los que te gusta ver más lo que nos une que lo que nos separa" y "crees que la solución no es la independencia" aunque "desde los dos lados se han hecho las cosas mal". Así, hace un llamamiento a los que se sienten "españoles pero no fachas y catalanes pero no independentistas".

La asociación lamenta la votación ilegal del pasado 1 de octubre y las cargas policiales, algo que "no debería haberse producido jamás". El mensaje que se quiere trasladar en estos momentos es claro: “Sentido común”, “convivencia”, “pluralismo”, “solidaridad”.

"Desbordados" por las adhesiones

A la convocatoria de la marcha se han adherido partidos como Ciudadanos y el PPC, cuyo líder, Xavier García Albiol, ha llamado a una movilización masiva ese día en "defensa de la democracia". Los organizadores están “desbordados”: “Nunca hemos tenido una efervescencia de este tipo”, reconoce el vicepresidente de SCC, Àlex Ramos, aunque prefiere ser prudente con la afluencia que esperan que se reúna en plaza Urquinaona. “La gente tiene ganas de expresarse”, añade.

Asumen que su capacidad de movilización es reducida en comparación con las estructuras del independentismo. Es más: han organizado la marcha en apenas una semana. Ello da más valor a la concurrencia. Pero no quieren competir. La llamada mayoría silenciosa entiende que es el momento de dar la cara. Hay gente que jamás ha acudido a manifestaciones y que se plantea sumarse a la concentración, según informa Crónica Global.

Vargas Llosa, entre los asistentes destacados

Hay “mucha gente interesada” en que la manifestación haga ruido, siempre con paz y civismo. Al margen de los partidos políticos confirmados y de la ambigüedad del PSC al respecto (el partido estará representado, aunque explica que como organización solo se manifiesta el Primero de mayo), hay otros poderes que apuestan por la movilización. Si bien los empresarios acostumbran a mantener su discreción, el cambio de sede de Banco Sabadell y la posible marcha de La Caixa, sugieren que el poder económico también apoya el 8-O. Al menos, porque la situación actual genera inestabilidad. La inestabilidad genera miedo. Y el miedo genera pérdidas.

Este medio ha podido saber, también, que algunos de los colectivos que estuvieron representados el 1-O y se movilizaron en los días posteriores se manifestarán el domingo. Porque hay división de opiniones en muchos lugares. Y una de las personalidades que hablará este 8-O será el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Lo hará en esta manifestación, en una tierra que ha vibrado con los éxitos de la Roja, pero donde la selección está vetada desde hace muchos años.