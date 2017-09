Tarragona 20 horas: Rajoy ante la prueba de fuego de su estrategia contra el 1-O

El mitin está anunciado. El primer gran acto de campaña a favor del sí en el referéndum de independencia del 1 de octubre se celebra este jueves en la plaza de toros de Tarragona. La consulta no tiene ley ni convocatoria que lo ampare. El Tribunal Constitucional suspendió ambas. Y existe una orden específica de la Fiscalía a los cuerpos policiales -Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional- de intervenir ante cualquier acto que se realice en su demarcación por autoridades o funcionarios públicos.

Este jueves tendrán a varios cargos institucionales reunidos en el mitin de Tarragona. Los carteles anuncian al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente, Oriol Junqueras; las dirigentes del PDeCAT y ERC, Marta Rovira y Marta Pascal; la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lloveras; y los presidentes de la ANC y Omnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Cartel del mitin independentista. E.E.

Fiscalía y Gobierno

No está claro cuál será la actuación del Gobierno o de la Fiscalía. Tampoco se sabe si la policía se personará de oficio. El acto está programado para las ocho de la tarde. El recinto puede albergar hasta 10.000 personas. El precedente es importante. La ley (suspendida) del referéndum fijaba una campaña electoral de 15 días que teóricamente empieza a las doce de la noche del jueves. Si se autoriza el acto, ¿por qué se va a prohibir el resto? En el cartel anunciador no aparecen las palabras referéndum ni independencia ni 1 de octubre. El lema dice "acto de campaña del Sí".

La elección de Tarragona no es casual. La ciudad, gobernada por el PSC, es la menos independentista de Cataluña. El Ayuntamiento se ha posicionado claramente en contra del 1-O y no cederá sus colegios. La antigua plaza de toros, llamada Tarraco Arena Plaza (TAP), es propiedad de la Diputación provincial. La gestión está adjudicada a una empresa privada. El independentismo, según ha sabido EL ESPAÑOL, ha pagado un alquiler por encima de lo habitual.

Tanto la empresa como la Diputación están teóricamente concernidas por la suspensión de la ley del referéndum. Si bien, al cierre de esta edición, no constaba prohibición alguna. El presidente de la Diputación de Tarragona es Josep Poblet, del PDeCAT. Poblet es alcalde de Vila-Seca, un municipio en el que Ciudadanos ganó a Junts pel Sí en las autonómicas de hace dos años.

El mitin de apertura de campaña se produce después de la citación de la Fiscalía a los alcaldes que han cedido sus locales a la Generalitat para el 1-O. Se trata de 712 de los 947 municipios de Cataluña. Los alcaldes de la CUP han dicho que no irán a declarar. La Asamblea de Municipios Independentistas, que agrupa a la mayoría de alcaldes independentistas de PDeCAT y ERC, ha recomendado acudir a prestar declaración. La Fiscalía ha ordenado a los Mossos detener a los alcaldes que no se presenten. Los alcaldes están investigados por delitos de prevaricación, malversación y desobediencia.

Cumplir la ley

Mariano Rajoy dijo que el Gobierno va a cumplir con su obligación y que el referéndum no se va a celebrar. El presidente pidió a los catalanes que no acudan a las mesas electorales si son convocados. "Si a alguien se le cita para acudir a una mesa electoral, que no vaya, porque no puede haber referéndum y sería un acto absolutamente ilegal", dijo en el Congreso.

Rajoy señaló que el Ejecutivo sólo pretende que en España se cumpla la ley y se respeten los derechos de las personas.