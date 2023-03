Feijóo sobre los ministros de Sánchez: "Lleva más de 40 nombrados, ni yo soy capaz de enumerarlos"

Alberto Núñez Feijóo está volcado con el PP de la Región de Murcia: no quiere que se repita la derrota electoral de las últimas autonómicas de 2019. La mejor prueba de ello es que la visita de este sábado, a Cartagena, es la segunda que realiza tras la que protagonizó el 3 febrero, en Alcantarilla, cuando se comprometió a impulsar un Pacto Nacional del Agua, si llega a la Moncloa. Echando la vista atrás, la estadística es mayor: Feijóo ha visitado territorio murciano, en cinco ocasiones, en solo once meses.

"Todavía no ha acabado el partido, tampoco se puede dar un voto por perdido: nos quedan unas semanas que si las aprovechamos, lo celebraremos durante los próximos cuatro años", tal y como ha arengado el gallego Feijóo, en clave autonómica y municipal, pero sin dejar de lado la carrera por las próximas elecciones generales. "Si no cambiamos al Gobierno de España, nos sentiremos corresponsables del fracaso", según ha advertido, en un mitin celebrado a unos metros del milenario puerto de Cartagena, por el que entró el general Aníbal o el apóstol Santiago.

"En los próximos días habrá una crisis del Gobierno de Sánchez y la pregunta que nos podemos hacer es si este Gobierno no ha estado en crisis en algún momento", tal y como ha ironizado Alberto Núñez Feijóo, despertando los aplausos entre los más de mil asistentes que ha seguido este acto del Partido Popular, celebrado en el patio del CIM de la Facultad de Ciencias de la Empresa de Cartagena, dentro de la precampaña del presidente de los populares murcianos y candidato para las elecciones autonómicas de mayo, Fernando López Miras, y de la alcaldesa de Cartagena y cabeza de lista a la Alcaldía en las municipales, Noelia Arroyo.

"Este gobierno vive en una crisis permanente", según ha insistido. "El señor Sánchez lleva cinco años y lleva nombrados 40 ministros: ni vosotros ni yo mismo, somos capaces de enumerar ni a la mitad". Feijóo ha tirado de hemeroteca para recordar que Sánchez ha tenido cinco ministros de Sanidad, para criticar que "algunos le han durado una semana" o para lamentar la falta de medidas implementadas por Alberto Garzón: "De nuestro ministro de Consumo no se sabe nada en años".

Todo ello, le ha llevado a arremeter contra la tensión que está viviendo la coalición de PSOE y Podemos en la Moncloa, en la recta final de la legislatura. "En lo que va de año, el Gobierno no ha sido capaz de ponerse de acuerdo sobre la postura en la invasión ilegal de Ucrania, ni para modificar la chapuza de la ley del 'solo sí es sí', en la que vemos cómo se excarcelan a los delincuentes sexuales", según ha ejemplificado Feijóo.

"Les importa poco la guerra, que más de 800 delincuentes sexuales hayan visto rebajadas sus condenas o hayan quedado en libertad, les importan poco las familias de rentas medias y bajas que han dejado de comprar ciertos alimentos porque no pueden pagarlos", tal y como ha criticado Feijóo, elevando el tono de su discurso. "Lo único que les importa es la supervivencia en la Moncloa: el apego al cargo es el único pegamento para la coalición rota del Gobierno".

Una y otra vez, el líder de los populares ha incidido en la idea de que el Gobierno llega roto al último tramo de la legislatura. Para ello ha puesto ejemplos prácticos, como el contenido de las últimas comparecencias de prensa posteriores al Consejo de Ministros: "Me insultan todos los días. Aunque eso me preocupa poco porque dice mucho de cómo está el sanchismo. No tienen ningún acuerdo interesante en el Consejeo de Ministros. Que usen las sesiones de control para criticar a Feijóo, acreditan que ya se ven en la oposición".

Tampoco ha dejado pasar la ocasión para referirse a la moción de censura impulsada por Vox y que se debatirá los próximos días 21 y 22 de marzo. "No va a ser una moción de censura real. Va a ser un balón de oxígeno", tal y como ha criticado Alberto Núñez Feijóo, afeando la iniciativa de Santiago Abascal porque beneficia al Gobierno que preside Pedro Sánchez.

"Nosotros no vamos a contribuir a insuflar oxígeno a un Gobierno que está en funciones y en tiempo de descuento", tal y como ha avanzado el dirigente popular, sobre la postura que mantendrá la bancada popular en el Congreso de los Diputados. "Aunque gane la votación en el Congreso, ya han perdido a la gente. El disgusto se lo vamos a dar el 28 de mayo en la mayoría de los pueblos de España".

A lo largo de su speech, Feijóo ha hecho varias llamadas para que los militantes y simpatizantes no se relajen ante el crecimiento que el PP está experimentando en las encuestas -excepto en el CIS de Tezanos-: "Seguiremos trabajando para ganar en las urnas en mayo y después en las generales. España no se merece un gobierno dividido".

En clave más local, el presidente del PP ha dedicado varios piropos políticos a Fernando López Miras: presidente de la Región de Murcia y cabeza de lista de los populares para las autonómicas. "Fernando defiende los intereses de la Región de Murcia por encima de los de su partido", tal y com ha resaltado. "Es un presidente que reivindica una financiación autonómica justa, el agua para todos, la recuperación del Mar Menor, unas infraestructuras justas, y un modelo de fiscalidad atractiva para que se pueda invertir, crear empleo y vivir con dignidad".

Feijóo ha apelado al voto útil y ha defendido que el PP "ha retomado el camino de la centralidad" porque "es un partido reformista: hoy el PP tiene un proyecto creíble en el ámbito económico, social, y en el de las infraestructuras". Tales palabras han llevado al líder de los populares a realizar varias promesas, en caso de convertirse en el próximo presidente del Gobierno. Una de ellas será la defensa del Trasvase Tajo-Segura.

"Sé muy bien cuáles son mis obligaciones, primero el agua, segundo, el crecimiento del empleo, y tercero, actualizar las pensiones, que es exactamente lo que hemos hecho cuando hemos gobernando, mientras que otros las han congelado", tal y como ha concluido Feijóo, recibiendo el aplauso de los asistentes al mitin.

Por su parte, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha aprovechado este acto para incidir en la idea de que la Región de Murcia mejorará su situación si cuenta con Feijóo en la Moncloa. "Necesitamos un aliado en Madrid", según ha subrayado López Miras, tras exponer algunos datos positivos sobre su gestión, como los 35.000 empleos que se han creado en este mandato o la creación de 6 nuevas empresas al día.

"No vamos a poder avanzar si tenemos a alguien en la Moncloa que toma decisiones que sistemáticamente perjudican a la Región de Murcia", según ha lamentado, en clara alusión al actual presidente, Pedro Sánchez. "Necesitamos a un Gobierno central que mientras la Comunidad Autónoma invierte más de 100 millones de euros en el Mar Menor, que no se dedique a desviar por la puerta de atrás 54 millones de euros de fondos europeos que terminaron en Sevilla".

"Necesitamos alta velocidad", según ha proseguido enumerando López Miras, sobre las carencias de la comunidad murciana. "Lo que tenemos ahora no es un AVE: un tren que tarda tres horas y media en hacer 400 kilómetros no es alta velocidad, al menos sí que cabe por los túneles de la Región de Murcia".

"Esta tierra tiene un potencial como pocos territorios de este país", según ha zanjado López Miras, para volver a insistir en que esta comunidad autónoma necesita en Madrid a un Gobierno central "serio" y que trabaje con "rigor".

Como era de esperar, López Miras ha vuelto a sacar a relucir la situación de incertidumbre que vive el Trasvase Tajo-Segura, a raíz de la aprobación del nuevo Plan de Cuenca del Tajo: uno de los temas que está marcando la precampaña en territorio murciano. "Hay cuarente trasvases en España y solo se cuestiona uno y en España hay agua suficiente para todos", tal y como ha defendido.

"Necesitamos un gobierno y un presidente que sepa que en España hay recursos hídricos para todos, que hay que sentarse con todos para hacer un plan hidrológico nacional, por eso es urgente que el presidente Feijóo esté en la Moncloa". En clave autonómica, el presidente de los populares murcianos ha hecho un llamamiento hasta en tres ocasiones a buscar una victoria en las urnas en mayo que les aleje de los pactos con otras formaciones.

"Una mayoría suficiente". Esta ha sido la frase más recurrente de López Miras para que en la próxima legislatura el PP no precise de otro partido para seguir al frente de San Esteban, como ocurrió en los últimos comicios, en los que tuvo que pactar con Ciudadanos y ese acuerdo terminó en una moción de censura que salvó con cuatros diputados naranjas tránsfugas y los tres parlamentarios díscolos de Vox.

