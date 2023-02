Feijóo se compromete en Murcia a impulsar un Pacto Nacional del Agua sin "criterios ideológicos"

El Trasvase Tajo-Segura se ha encontrado con un aliado de cara a la próxima cita con las urnas: Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP se ha comprometido, si llega a la Moncloa, a impulsar un Pacto Nacional del Agua y a revisar la planificación hidrológica realizada durante esta legislatura por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Tal compromiso afectaría al Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros el 24 de enero, marcando la hoja de ruta para una docena de demarcaciones hidrográficas durante el periodo 2022-2027, incluida la Cuenca del Tajo. El Ejecutivo central aprobó el Plan del Tajo haciendo oídos sordos al Consejo de Estado, cuyo dictamen apostaba por compatibilizar el aumento de los caudales ecológicos en ese río y el trasvase, y tal decisión ha sido criticada por Feijóo este viernes. De hecho, ha prometido que en el próximo mandato, primarán los criterios técnicos en las decisiones hídricas.

"Creo en la política que se hace desde los compromisos y yo quiero comprometerme. Si uno es candidato a la presidencia del Gobierno, no puede engañar a toda la gente para que le vote, y luego hacer lo contrario. Por eso, en primer lugar, me comprometo a no actuar en el asunto del agua como lo está haciendo el Gobierno de Sánchez", tal y como ha subrayado el presidente popular, arrancando los aplausos del millar de comensales que han asistido en los Salones El Atardecer, a la presentación de Joaquín Buendía, como candidato del PP a la alcaldía de Alcantarilla.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, este viernes, entrando a los Salones El Atardecer de Alcantarilla.

"En segundo lugar, me comprometo a no decidir nunca con criterios ideológicos o con criterios partidistas, sino con criterios basados en el máximo rigor: es lo mínimo que hay que promover en un asunto tan sensible como el agua", según ha proseguido Feijóo, plenamente consciente de que entre los comensales se encontraba Lucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats). O lo que es lo mismo: el líder de la organización que movilizó en Madrid, el 11 de enero, a 7.000 agricultores de Murcia, Almería y Alicante, para clamar contra la subida de los caudales ecológicos del nuevo Plan del Tajo.

"En tercer lugar, me comprometo a tratar el tema del agua como un asunto de Estado, porque lo es", según ha proseguido enumerando, Alberto Núñez Feijóo, bajo la atenta mirada del líder de los populares murcianos, Fernando López Miras, y que desde el Ejecutivo regional que preside ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Plan del Tajo. En concreto, contra la decisión de elevar sus caudales ecológicos de 6 a 8,65 metros cúbicos, a partir de 2027, lo que supondrá un recorte de 105 hectómetros cúbicos al Trasvase Tajo-Segura.

"Si una parte del territorio español no tiene agua, es un problema de los españoles. Por tanto, tenéis mi compromiso de que impulsaremos y aprobaremos un Pacto Nacional del Agua, que conllevará un plan de infraestructuras para resolver los problemas que tenemos", tal y como ha avanzado Feijóo, ante los aplausos de los comensales, algunos de los cuales eran productores agrícolas.

"En este pacto se contará con todos en una mesa, este pacto incluirá una nueva planificación hidrológica nacional que de respuesta a las necesidades objetivas de cada territorio y este pacto garantizará la inversión necesaria para las infraestrucruras hidráulicas precisas", según ha detallado Alberto Núñez Feijóo, sobre las líneas maestras que guiarán la elaboración del Pacto Nacional del Agua, siempre y cuando, el Partido Popular llegue de su mano a la Moncloa.

"No entiendo cómo estamos desaprovechando los miles de millones de euros de los Fondos Next Generation, sin invertirlos en esta prioridad nacional", según ha apostillado Feijóo, arrancando, una vez más, los aplausos de los asistentes a la comida de carácter electoral. "Este pacto cumplirá los objetivos medio ambientales porque el agua es lo único que puede parar los problemas ecológicos y sociales que tenemos en nuestro país. Y este pacto, sobre todo, generará consenso, y tendrá la suficiente altura para que se quede a disposición de los siguientes gobiernos".

