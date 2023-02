Santos Cerdán acusa al PP de usar "la mentira" con el agua para "engañar" a los agricultores de Murcia

Santos Cerdán (c), secretario de organización del PSOE, este domingo, en un mitin de precampaña en el Club Náutico de Los Nietos.

En Ferraz empiezan a movilizar la artillería política para impulsar la candidatura del socialista José Vélez al Palacio de San Esteban. Este domingo, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha participado en el acto del 'Día de la Rosa' que se ha celebrado en el Club Náutico de Los Nietos: una de las zonas más degradas a nivel social y económico, a causa de la crisis ambiental que sufre el Mar Menor.

Cerdán ha intervenido en la Región de Murcia, consciente de que el Trasvase Tajo-Segura y el Mar Menor serán dos temas clave en las próximas elecciones autonómicas. De hecho, en el canutazo con los medios de comunicación, previo al mitin ante medio millar de asistentes, el secretario de organización ha recordado que la degradación del ecosistema de la emblemática albufera es consecuencia de los 28 años del PP al frente del Gobierno murciano: "Estamos en un entorno privilegiado, en el Mar Menor, abandonado por el Partido Popular".

También ha criticado el tradicional lema hídrico de los populares: "El 'agua para todos' es una falsedad del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, eso es pan para hoy y hambre para mañana, por eso nosotros proponemos 'agua para siempre'".

Una vez metido en harina mitinera, el secretario de organización del PSOE ha iniciado su discurso con la mirada puesta en las próximas elecciones generales, al confrontar el proyecto "socialdemócrata" del PSOE frente al "neoliberal" del PP. "Esta derecha neoliberal basa su política en el retroceso en derechos y en recortes: es el Partido Popular de siempre. No queremos que vuelva ese PP de recortes que atacan a la gente".

Cerdán ha confrontado en su alocución la gestión de gobiernos de uno y otro signo. Primero ha enumerado logros socialistas: "La excepción Ibérica ha logrado ahorrar de las facturas de los españoles casi 5.000 millones de euros", "la reforma laboral con un récord de afiliados a la Seguridad Social", "la subida del 8% en las pensiones"... Y después ha enumerado medidas de los populares: "Congelaron el salario mínimo interprofesional", "pusieron el copago farmacéutico", "aprobaron una reforma laboral sin los sindicatos"...

Todo ello, le ha llevado a lanzar un mensaje para movilizar al electorado de izquierdas en un año decisivo en las urnas, con comicios autonómicos, municipales y unas generales. "No es lo mismo que gobierne el PP que el PSOE porque las prioridades no son las mismas. La ideología del PP es venir a por nuestros derechos. La alternativa que hay es un gobierno del PP y Vox porque Feijóo abrió la puerta a eso en Castilla y León".

Los dirigentes socialistas de la Región de Murcia han mostrado a Santos Cerdán los efectos de la degradación ambiental del Mar Menor en el Club Náutico de Los Nietos. Badía

En la segunda parte de su intervención, el secretario de organización del PSOE a nivel nacional, ya ha retomado el objetivo de su visita: apoyar la candidatura de José Vélez a las próximas elecciones autonómicas de Murcia. Para ello ha hecho especial hincapié en la degradación ambiental del Mar Menor, el discurso hídrico del PP en defensa del Trasvase Tajo-Segura y la presencia en el Ejecutivo regional de los diputados tránsfugas que tumbaron la moción de censura de PSOE y Ciudadanos.

"Los datos son tozudos, amigo Pepe", tal y como ha asegurado Cerdán, justo antes de atacar el discurso del PP en defensa del trasvase. "De 2014 a 2017, con un Gobierno del Partido Popular se trasvasaron 780 hectómetros cúbicos, y con el Gobierno de Pedro Sánchez, de 2018 a 2022, se han trasvasado 861 hectómetros, por lo tanto, los datos desmontan el relato de López Miras y el PP de Murcia, utilizando la mentira y la manipulación, quieren engañar a los ciudadanos y a los agricultores".

Tal exposición de cifras ha llevado a Santos Cerdán a defender la política hídrica de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera: sustituir el agua del trasvase por el agua desalada. El dirigente socialista, en su intervención en Los Nietos, una diputación de Cartagena, en cuyo término municipal la agricultura tiene un peso clave, no ha dudado en poner en valor las inversiones proyectadas por el Ministerio para potenciar la desalación.

"Lo que estamos ofreciendo desde el Gobierno son soluciones realistas, soluciones a largo plazo, soluciones para que nunca le falte agua a Murcia, llueva o no llueva, tenga o no tenga agua el río Tajo. Que no sea necesario el día de mañana, tener que hacer trasvases del Tajo a Murcia, porque en Murcia, las necesidades de agua sean autosuficientes, y eso es lo que está haciendo el Gobierno de España: invertir más de 8.000 millones de euros a largo plazo, para que eso suceda en Murcia".

