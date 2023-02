El Gobierno central solo ejecutó un 1% de los 55M comprometidos para recuperar el Mar Menor

La Inversión Territorial Integrada (ITI) del Mar Menor se ha convertido en papel mojado para la Moncloa. Este proyecto se diseñó en 2017, siguiendo el objetivo temático de conservar el medioambiente para obtener fondos europeos con los que intervenir en el maltrecho ecosistema de la laguna. Su presupuesto ascendía a 123,76 millones de euros, de los cuales, la ejecución de 55 millones correspondía al Gobierno central y 68,76 al Gobierno de Murcia, pero en la práctica no se ha cumplido: el Ministerio ha ejecutado un 0,96% y el Palacio de San Esteban el 100%.

EL ESPAÑOL ha accedido a archivos de la sesión anual del Comité de Seguimiento del Programa Operativo Feder, celebrada el 23 de noviembre de 2022, donde Ana Isabel Vega, subdirectora adjunta a la Subdirección General de Gestión del Feder del Ministerio de Hacienda, admite que el Ejecutivo de España solo se ha gastado 530.000 euros de los 55 millones previstos para actuaciones ambientales en el Mar Menor.

En concreto, ese dinero se ha destinado a la redacción del Plan Vertido Cero que ahora la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sustituido por el Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor. De modo que esos 500.000 euros se han desperdiciado, aunque hay otro dato que molesta más a la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación: en el primer semestre de 2023 hay que justificar la ejecución de los fondos de la ITI del Mar Menor.

"El Gobierno de España va a perder 54,5 millones de euros porque no hay tiempo para ejecutarlos", según denuncia una fuente de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación que dirige Juan María Vázquez. El presupuesto total de la Inversión Territorial Integrada del Mar Menor, entre el Gobierno central y el Ejecutivo regional, ascendía a 123,7 millones de euros, pero cinco años después los números no cuadran y la Consejería "reclamará" a la Moncloa "información" sobre el destino que se ha dado a esos fondos europeos.

Víctor Manuel Martínez, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, en la reunión anual del comité de seguimiento de los fondos Feder, celebrada en noviembre de 2022, donde alertó del bajo nivel de ejecución de fondos de la Moncloa.

El enfado del Ejecutivo murciano se debe a que durante el año pasado, le pidió a la Moncloa que le cediese esos 54,5 millones de euros para actuaciones en el Mar Menor, como la retirada de algas que realizan las brigadas autonómicas de limpieza para evitar los episodios de anoxia y en los que desembolsaron 11 millones en 2022. "Se le requirió por carta varías veces y ante la negativa, tuvimos que reorganizar fondos propios", según lamenta la citada fuente de la Consejería.

El último intento tuvo lugar el 23 de noviembre de 2022, en la reunión anual que mantiene el Comité de Seguimiento del Programa Operativo Feder, donde representantes de la administración regional y estatal rinden cuentas sobre el grado de ejecución de esos fondos ante un miembro de la Comisión Europea.

Aquel día, Víctor Manuel Martínez, secretario general de la Consejería, no solo pidió la cesión de esos fondos a los representantes del Ministerio de Hacienda, sino que criticó que su departamento había tenido que realizar "reiteradas reclamaciones" al Gobierno para conocer el grado de ejecución de su parte de la ITI del Mar Menor.

"Ha sido muy difícil obtener los datos de ejecución por parte del Estado, y los datos que nos facilitan, no son nada alentadores, son más bien preocupantes", tal y como criticó Martínez, en los archivos a los que ha accedido este diario, y donde también alertaba de que esos fondos "corrían riesgo, en primer lugar, de poder perderse". Por todo ello, el secretario general de la Consejería, le propuso al Ejecutivo central que los empleara en "algunas infraestructuras que teníamos previstas, por parte de la Región de Murcia, y que tenemos en un avanzado estado de licitación".

"Estamos en conversaciones con ambos ministerios, se le ha reclamado por escrito en reiteradas ocasiones y tenemos la firme convicción de que no seremos tan cafres de dejar perder 55 millones de euros que, insisto, el Mar Menor tanto los necesita". Pero eso es lo que va a ocurrir, tal y como denuncia un portavoz de la Consejería: "Es un tema gravísimo".

Este año todavía no se ha vuelto a reunir el citado comité de seguimiento, de modo que el último dato conocido oficialmente es que el Gobierno solo ha ejecutado 530.000 euros de la ITI del Mar Menor: ni un 1% de lo comprometido y en el tintero se han quedado sin ejecutar actuaciones de interés como un colector para aliviar la presión que sufre el ecosistema de la laguna.

Efectivos de las brigadas de limpieza que el Gobierno de Murcia ha puesto en marcha para retirar las algas del Mar Menor.

En los archivos de la reunión de noviembre de 2022, cuyo objetivo era fiscalizar el uso de los fondos del programa operativo plurirregional, la subdirectora adjunta a la gestión del Feder del Ministerio de Hacienda, Ana Isabel Vega, confirma al representante de la Comisión Europea que no ha ejecutado la parte que tenía comprometida desde 2017 para actuaciones medioambientales en el Mar Menor.

"El gasto tiene que estar ejecutado y pagado, a 31 de diciembre de 2023. Y en estas fechas, todavía eso no está ejecutado. Por lo tanto, no tenemos plazo suficiente y entonces, como decía el secretario general [Víctor Manuel Martínez], ese gasto se perdería. Por lo tanto, en 2020 los fondos que tenía asignado el MITECO para su participación en la ITI del Mar Menor se transfirieron del eje 6 al eje 1, donde está el gasto sanitario. Se transfirieron al eje 1 para hacer frente a los gastos sanitarios de la pandemia".

"Eso no significa, en modo alguno, que el Estado se haya desentendido del Mar Menor. Como digo, las inversiones que estaban previstas siguen su curso, pero ya no se pueden financiar con Feder porque no hay plazo para hacerlo. Entonces, el Estado sigue en ello, pero no se va a financiar con Feder, quiero decir que entre salvar las vidas de las personas en lo peor de la pandemia, o participar en la ITI, hicimos acopio de todos los fondos (...)".

"Entonces, esa es la explicación de que la participación de los treinta y tantos millones, en términos de ayuda, creo que era al colector de vertido cero, no se van a ejecutar en este periodo de programación. No sé si la Comisión quiere hacer alguna observación". De momento, se desconoce si las autoridades europeas se han pronunciado o si penalizarán al Ejecutivo, pero desde la Consejería de Medio Ambiente y Mar Menor insisten en que pedirán documentación a la Moncloa para que "acredite" que esos 54,5 millones de euros se han reorientado "realmente" a gasto sanitario.

Desde el citado departamento subrayan que en aquella fecha, el Gobierno murciano ya había ejecutado 45,38 millones de euros: un 65,99% de su parte de la ITI del Mar Menor. A día 13 de febrero de 2023, ya se ha llegado a los 68,76 millones de euros, el 100% de los fondos, con los colectores norte y sur de San Javier, el tanque de tormentas de Playa Honda y los biorreactores para atajar la entrada de nitratos a la laguna.

