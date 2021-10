Los expulsados de Cs en Murcia cambian la imagen del grupo y dejan en el aire concurrir a las elecciones

A principios de abril, tras el fracaso de la moción de censura para sacar al PP del Gobierno de Murcia, los diputados expedientados de Cs por frustrar esa moción, Francisco Álvarez, Isabel Franco, Alberto Castillo y Valle Miguélez, consultaron el reglamento de la Asamblea Regional para cambiar el nombre del grupo parlamentario. Eran conscientes de que serían expulsados del partido y la idea era sustituir Ciudadanos por Liberal, pero la normativa impedía eliminar Cs del Hemiciclo porque concurrieron a las elecciones bajo esas siglas, de modo que han ampliado el nombre del grupo parlamentario y han cambiado la imagen corporativa: el naranja ha muerto.

"Nos hemos inspirado en Alde: el partido liberal europeo", explica Francisco Álvarez, portavoz del renombrado Grupo Parlamentario Liberal de Ciudadanos, después de que haya sido imposible bautizarlo como Grupo Parlamentario Liberal -a secas-. De hecho, el motivo de haber sustituido el naranja por los colores azul, gris, y magenta, dentro de unas flechas punteadas, se debe a que dos de esos colores y esa símbología son similares a los que utiliza Alde: la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa. "Hemos cambiado la imagen para marcar distancias con Ciudadanos porque ellos no son liberales".

Tras la moción de censura, hubo mucha tensión entre los diputados expulsados y los diputados reconocidos oficialmente por Ciudadanos, Juan José Molina y Ana Martínez Vidal. La ejecutiva estatal de Cs tenía capacidad para echar del partido a Francisco Álvarez, Isabel Franco, Alberto Castillo y Valle Miguélez, pero carecía de competencias para expulsarlos del grupo parlamentario. De forma que los naranjas Molina y Martínez Vidal han acabado en el grupo mixto compartiendo despacho con Podemos.

- ¿Ustedes les presionaron para que saliesen del grupo parlamentario?

- Juan José Molina y Ana Martínez Vidal estuvieron desaparecidos voluntariamente, ya que ellos podrían haber solicitado hablar en los plenos, presentar preguntas a las comisiones, realizar propuestas de resolución en los debates, interpelar a los consejeros o al presidente regional, hacer propuestas de moción, enmiendas, pero no han hecho nada durante meses. Les escucho decir por ahí que les han tenido secuestrados porque éramos mayoría en el grupo y eso es mentira. Cualquier diputado tiene derecho a hablar, solo hay que consultar el reglamento de la Asamblea. Los que son tránsfugas oficiales son ellos porque se han pasado al grupo mixto por el tema económico.

- ¿Esta nueva imagen incluye algún giro ideológico o un cambio en las políticas que impulsan desde su grupo parlamentario en la Asamblea Regional?

- No. En el punto cuatro del reglamento de funcionamiento del grupo decimos que vamos a respetar y promover todas las iniciativas del programa electoral con el que concurrimos a las últimas elecciones autonómicas. Nuestro programa (el de Cs) es nuestro compromiso con aquellos que nos votaron. Estamos trabajando con más intensidad que antes de la moción de censura y desde marzo hemos presentado ochenta iniciativas. Nosotros no hemos cambiado de ideología.

El cambio corporativo del grupo se ha ido desvelando poco a poco, como en una campaña de marketing tipo 'teaser', cuyo objetivo es despertar la curiosidad del usuario antes de desvelar el producto final. El nuevo logotipo, con tipografía neulis, primero se empleó en la cuenta de Twitter, la misma que la dirección del partido les cerró en dos ocasiones tirando de 'royalties', pero ahora Ciudadanos no puede hacer nada en la red del pajarito porque el perfil se denomina Grupo Parlamentario Liberal Asamblea Murcia.

La próxima semana se estrenará la web, cuyo elegante diseño es obra de la agencia de comunicación Krealia. La home a la que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL está presidida por una foto en el patio de la Asambea Regional, donde posan juntos Francisco Álvarez, Isabel Franco, Alberto Castillo y Valle Miguélez. La página es manejable para cualquier internauta: una pestaña para la agenda, otra para iniciativas parlamentarias, blog, canal de televisión, biopic de cada parlamentario...

- ¿En las próximas elecciones autonómicas concurrirán bajo las siglas de Partido Liberal o como independientes dentro de la lista del Partido Popular?

- El grupo parlamentario no es un partido político. Tenemos que decidir si vamos a concurrir o no en las próximas elecciones autonómicas. Lo que sí es seguro es que, de aquí a mayo de 2023, vamos a dar estabilidad al Gobierno regional que es lo que los murcianos necesitan. El cambio de imagen lo hemos hecho para extender la filosofía liberal en Murcia y ceñirnos a lo que se está haciendo en Europa. Todo lo demás lo dirán los sondeos.

- En el hipotético caso de que en las elecciones de 2023 concurran como Partido Liberal: ¿El proyecto solo presentaría candidatura a la comunidad o también a algunos ayuntamientos?

- Si hay personas con aspiraciones municipales: ¿Por qué no vamos a presentar listas? En la Asamblea solo caben 45 diputados, así que puede haber gente en Lorca o Mazarrón que quiera presentarse a las elecciones municipales. De momento, no existen esos grupos, pero podría ser perfectamente porque del proyecto con el que empezó Ciudadanos la legislatura en la Región de Murcia, hay más de cien personas que son afines a nosotros: concejales, cargos orgánicos, simpatizantes...

Arrimadas pierde 135.000 euros

El cambio de imagen del grupo de diputados expulsados por Cs se ha financiado con parte del dinero que la dirección nacional de Ciudadanos ha dejado de percibir desde abril: nada menos que 135.000 euros. Hasta el mes de marzo, los seis diputados que conformaban el grupo en la Asamblea Regional, cada vez que reunían 100.000 euros de la asignación parlamentaria, tenían que enviar religiosamente esa suma al partido en Madrid. De forma que el coste del fracaso de la moción de censura para Inés Arrimadas ha sido político y económico.

- ¿Qué están haciendo ahora con el grueso de la asignación parlamentaria que queda al margen de sus sueldos?

- Lo destinamos a cursos de formación de nuestros técnicos y diputados, sobre redes sociales, oratoria... También hacemos alguna acción publicitaria con motivo de fechas señaladas, como el Día Mundial del Agua, ya que antes el partido no destinaba un euro a ninguna campaña. Además, organizamos eventos como el Foro Liberal de la Región de Murcia al que asistió Juan Carlos Girauta. Le adelanto que en enero de 2022 celebraremos la segunda edición del foro para extender y prestigiar la filosofía liberal entre los murcianos y dar a conocer las iniciativas que desarrollamos en la Asamblea.

En Youtube el grupo parlamentario también está empleando ya su nueva imagen. En los vídeos sobre sus iniciativas, la edición está marcada por una cortina y otros elementos con los colores inspirados en Alde: el partido considerado como referencia liberal en las instituciones europeas y del que Francisco Álvarez es militante desde 2012. Mucho antes de convertirse en uno de los impulsores de Ciudadanos en la Región de Murcia, desde la agrupación que lideró en Alcantarila, con la que tuvo la opción de pactar la Alcaldía con el PSOE en 2015.

Francisco Álvarez en un vídeo colgado en Youtube, con la nueva imagen del grupo parlamentario. sobre una iniciativa liberal

- ¿Con qué idea se queda usted de todo lo que dijo Juan Carlos Girauta durante el primer foro?

- Hay que luchar contra el sanchismo y seguir trabajando por la ideología liberal porque tiene recorrido como opción moderada y de alternancia de los dos grandes partidos. No nos engañemos: Ciudadanos en Murcia está muerto.

- ¿Por qué da por fallecido el proyecto naranja?

- Fue una lástima que pasara lo que pasó con Ciudadanos en Murcia (moción de censura). Es una auténtica pena que hayan tirado a la mierda el trabajo que hicimos aquí durante siete años por ambiciones personales. En la capital murciana, Ciudadanos está gobernando con el PSOE de socio, apoyándose en Podemos. Lo de gobernar en solitario con el PSOE lo vería hasta bien, pero ya gobernar con Podemos para mí es mucho peor que con Vox.

- ¿Y qué opina usted de Vox?

- No me gusta. Vamos a ser claros. Tienen muchas coincidencias dentro de nuestro espectro electoral, pero nosotros mantenemos posturas mucho más integradoras y moderadas. Hay que ser delicado con eso: el mismo votante de Vox puede ser votante tuyo, pero con moderación. Nosotros somos liberales de centroderecha.

- Dos de los cuatro diputados de su grupo parlamentario regentan sendas consejerías. ¿Cómo es la relación con el Partido Popular?

El presidente Fernando López Miras deja trabajar. No sería lógico que hiciésemos oposición estando dentro del propio gobierno. Lo que no tiene sentido es lo que pasa en el Gobierno de España entre PSOE y Podemos. Si estamos dentro del gobierno es porque compartimos filosofía y soluciones para los problemas que tienen los murcianos. El día que no estemos de acuerdo con eso, lo primero que haremos será no estar en el gobierno.

- ¿Usted se considera tránsfuga?

- No me siento tránsfuga, soy un expulsado de un partido. Los que aquí han sido traidores y tránsfugas fueron los que estando dentro del propio Gobierno regional (Ana Martínez Vidal) presentaron una moción de censura: eso sí es gordo. Teníamos un pacto de gobierno firmado con el PP al principio de la legislatura, que estaba corroborado por el Consejo General de Ciudadanos. Si cojo los estatutos del partido hay que seguir una serie de pasos internos para presentar una moción de censura y en ningún momento esa decisión pasó por la ejecutiva nacional. Todo se hizo saltándose los procedimientos de los reglamentos de Ciudadanos.

