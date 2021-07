El PSOE de Murcia tendrá su congreso el 4-D con presencia de Sánchez tras "la chapuza" de la moción

El socialismo murciano tiene una cita ineludible con las urnas el próximo 20 de noviembre. Ese día se celebrarán las primarias para elegir secretario general tras el fracaso de la 'operación Murcia', que pretendía arrebatar al PP el Gobierno regional. De momento, el único candidato es el actual secretario, Diego Conesa, que viene avalado por su victoria en las elecciones autonómicas de 2019, pero que también ha quedado señalado por el fracaso de la moción de censura pactada con Ciudadanos.

El calendario de las primarias se ha aprobado en el último comité regional, donde también se acordó que el XVI Congreso del Partido Socialista de la Región de Murcia se celebrará el 4 y el 5 de diciembre. "La intención de Pedro Sánchez es estar, bien para abrirlo o para clausurarlo", según avanza el secretario de Organización, Jordi Arce.

La presencia de Sánchez será un bálsamo para la inquietud que ha generado en Murcia el cambio de destino de Pedro Saura, de la Secretaría de Estado de Transportes a la presidencia de Paradores, ya que hasta la fecha el murciano Saura ejercía de hilo transmisor entre la ejecutiva regional del PSOE y la Moncloa. "Los cambios en el Gobierno no alteran nuestra relación estrecha con varios ministros, es más, nos alegra el cariz municipalista que se le ha dado para trabajar", asegura Arce.

La visita del secretario general socialista también servirá para apaciguar las críticas por el fiasco de la famosa 'operación Murcia'. Prueba de ello es que durante el comité regional, una miembro del comité federal tachó de "chapuza" la moción de censura. Durante el comité que se alargó hasta la medianoche, hubo más de una veintena de intervenciones, de las que cuatro fueron en tono crítico contra la ejecutiva de Conesa, entre ellas, la de la agrupación Murcia-Este y una carta muy dura del exalcalde de Las Torres de Cotillas, Joaquín Vela.

Amplían el plazo

El saldo es positivo para el actual secretario general, pero en la ejecutiva regional son conscientes de que la moción de censura fue un varapalo político para la militancia y han ampliado el plazo para presentar precandidaturas a las primarias. Todo un gesto para los críticos con la 'operación Murcia'. El secretario de Organización subraya que "la Ejecutiva Federal propone de 10 a 20 días, pero nosotros lo hemos ampliado a 24 días para dar más posibilidades a cualquier persona".

Entre algunos sectores de la militancia se habla de María González Veracruz (Murcia, 1979) como alternativa a hacerse con las riendas de la secretaría general. En la pasada legislatura fue diputada en el Congreso y sonó como ministra de Ciencia de Pedro Sánchez. Sin embargo, EL ESPAÑOL ha contactado con González Veracruz y ha negado las especulaciones sobre su precandidatura: "No estoy ahora en eso".

La socialista María González Veracruz. PSOE

El secretario general del PSOE en Murcia, Diego Conesa, se muestra confiado de cara a las primarias, a pesar de que en el último comité regional planeó la sombra de la moción de censura: "Hay un apoyo mayoritario y como siempre, en cualquier comité, hubo debate, pero ya está".

- ¿Tiene la sensación de que se presentará alguna candidatura para arrebatarle la secretaría general?

- Diego Conesa: No lo sé, somos más de 5.000 militantes y se puede presentar quien quiera porque solo hay que reunir 150 avales. Puede presentarse cualquier compañero o compañera: las urnas cuando tocan hay que fomentarlas y eso es lo bonito de la democracia en el PSOE. Aquí la militancia habla y eso enriquece al partido. Cada uno tiene que valorar qué va a aportar al proyecto socialista. Yo, en el comité regional, ya aporté los desafíos que debemos afrontar como organización frente a la degradación de la política y los mensajes populistas. Creo que hay que mejorar la formación de todos nuestros cuadros para que seamos un referente de gestión: mi obsesión es combatir el populismo que hay en esta comunidad autónoma, con rigor y gestión de los servicios para el ciudadano.

El secretario general socialista siempre ha proyectado en el partido una imagen de político con perfil institucional, fruto de su paso por la Delegación del Gobierno, lo que le valió acabar con seis derrotas consecutivas del PSOE en unas elecciones. En 2019 puso fin a la hegemonía popular, pero sin mayoría absoluta, lo que le dejó en la bancada de la oposición. Este 2021, Conesa intentó llegar a la presidencia con una moción de censura con Cs, pero esa iniciativa se volvió en su contra en el barómetro de primavera que otorga al PP el 43% de los votos en los próximos comicios.

- ¿Cómo ha afectado a la militancia socialista el fracaso de la moción de censura?

- Diego Conesa: Estoy tranquilo en ese tema. Estoy trabajando ya para reconectar con la gente que pueda estar desilusionada porque es normal, sobre todo, después de dos expectativas reales y claras de cambio en la comunidad autónoma. Pero no hay 'dos sin tres' y eso es lo que estoy transmitiendo a la gente. Tenemos el mayor número de alcaldes y de concejales de la Región, tenemos a un 13% de la militancia con cargos institucionales y esa gestión hay que ponerla en valor. El engrase de la maquinaria municipal y regional del PSOE es necesaria para un Gobierno autonómico que está hecho trizas a nivel político y económico.

- ¿Cree que en las próximas primarias le pasará factura en las urnas la 'operación Murcia'?

- Diego Conesa: En 2019 ganamos las elecciones y tratamos de gobernar, ofreciendo el Ayuntamiento de Murcia a Ciudadanos para sacar adelante una regeneración política en la capital y en el Gobierno regional. Lo intentamos, pero no pudo ser porque Ciudadanos estaba en otra línea. En 2021 lo volvimos a intentar, con una moción donde había unas firmas plasmadas, entonces puede haber desilusión porque no salió, pero nosotros cumplimos y el tiempo pondrá a cada uno en su lugar.

El secretario general del PSRM, Diego Conesa; el líder estatal del PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario en Murcia, José Antonio Serrano PSOE

- Después de que la moción de censura no llegase a buen puerto: ¿Cuál es el 'feed-back' que mantiene con su jefe de filas Pedro Sánchez?

- Diego Conesa: Conmigo tiene el mismo que mantiene con cualquier secretario general. Tenemos un contacto periódico y él sabe el trabajo que hemos hecho aquí, él sabe de nuestro esfuerzo y ha agradecido públicamente nuestra generosidad para ofrecer una alternativa que habría sido buena para la Región de Murcia. Pedro Sánchez sabe que somos leales, que trabajamos, que somos gente de palabra y que anteponemos los intereses de los ciudadanos a los personales.

- ¿Pedro Sánchez asistirá al congreso regional del PSOE murciano?

- Diego Conesa: Así es.

- Uno de los grandes baluartes del PSOE murciano en Madrid era Pedro Saura y ahora ha sido relevado de la Secretaría de Transportes. ¿Qué lectura hace de los cambios que se han producido en el Gobierno central?

- La fluidez con Madrid sigue estando. El presidente es el que tiene la facultad para hacer esos cambios y es positiva la visión municipalista que se ha dado al Gobierno. Eso viene bien a la Región de Murcia porque es uniprovincial. Nuestros proyectos y reclamaciones las seguiremos haciendo con rigor a Moncloa. Los que lamentan que ahora no esté Pedro Saura, son los mismos que antes decían que cuando él estaba en el Gobierno no había inversiones. Parece que la gente no se aclara.

- ¿La salida de Saura del Gobierno de España pone en riesgo las inversiones comprometidas para la Región de Murcia?

- Todo se ha dejado programado y en marcha: en el Partido Popular mejor que se queden callados después de su trayectoria e historia en materia de inversiones. En su mayoría, esas inversiones de las que se está hablando están vinculadas a los Fondos Next Generation y tienen que ejecutarse rápidamente. La mejor garantía es que ese dinero viene de Europa.

