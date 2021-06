Murcia elimina el tope de mandatos del presidente en un debate bronco: "tránsfuga", "dictador"...

Noticias relacionadas El PP modificará la Ley del Presidente en Murcia para que López Miras sea candidato en 2023

Todos los focos le buscaban. El presidente de Murcia y líder del Partido Popular, Fernando López Miras, llegó esta mañana a la Asamblea Regional para dar el primer paso para liderar la lista del PP en los próximos comicios autonómicos: modificar la Ley del Estatuto del Presidente. La norma limita a dos mandatos la estancia del jefe del Ejecutivo murciano en el Palacio de San Esteban y le impedía presentarse a las elecciones de 2023. A partir de este jueves, López Miras ya tiene el 'plácet' legal del Parlamento para repetir como candidato.

El discurso que han enarbolado tanto el PSOE como Podemos ha sido muy duro contra el presidente murciano, el popular Fernando López Miras, así como contra sus socios de Gobierno: los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos y los tres parlamentarios expulsados de Vox. No cabe duda de que lo ocurrido en marzo con la frustrada moción de censura impulsada por socialistas y naranjas marcará todos los debates que se celebren en el Parlamento hasta el final de la legislatura.

"Usted ha convertido la democracia regional en un mercado donde todo se vende y se compra: han comprado voluntades en esta Asamblea, secuestrándola y degradándola como nunca antes en la democracia", ha criticado el secretario general del PSOE, Diego Conesa, durante su alocución focalizada en López Miras. El líder socialista ha recordado que el PP de Alberto Garre fue el que impulsó la limitación de mandatos, el 12 de noviembre de 2014, con el apoyo de todos los grupos políticos.

"Señorías del PP de López Miras y su gobierno, no sigan degradando las instituciones: busquen una pizca de coherencia y dignidad democrática y no rompan unilateralmente también esta línea de consenso por la regeneración", tal y como ha reflexionado Conesa en su intervención -de diez minutos- donde ha llamado "tránsfuga" al presidente murciano. "Hoy votaremos la modificación de una ley para cubrir las ambiciones de una persona, de Fernando López Miras".

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, a su llegada a la Asamblea Regional para debatir la reforma del Estatuto del Presidente.

El otro punto especialmente crítico de la intervención de Conesa ha sido para los tres diputados tránsfugas de Ciudadanos: Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez. El motivo: en 2019 ellos firmaron con el PP un pacto de gobernabilidad que limitaba a ocho años la duración del mandato del presidente del Gobierno. "Ya sabemos que su firma no vale para nada, ni la de la moción de censura, ni tampoco la del pacto con el PP de 2019. Ni firma, ni palabra, ni dignidad, ni honor".

Podemos: el más duro

El socialista Diego Conesa ha llegado a comprometerse a limitar los mandatos presidenciales, volviendo a modificar la Ley del Estatuto del Presidente, si gana las elecciones autonómicas de 2023. Una promesa que luego le ha valido sonadas críticas del portavoz del PP, Joaquín Segado, y del portavoz de Ciudadanos, Francisco Álvarez, pero antes de esas intervenciones ha sido el turno de Podemos.

"Hoy estamos votando el estatuto del sátrapa de la Región de Murcia", ha sentenciado la portavoz morada, María Marín, en una intervención que ha despertado el malestar entre la bancada popular. Todo ello debido a algunas de las expresiones que Marín ha empleado contra López Miras, después de recordarle que perdió los comicios autonómicos de 2019: "perdedor", "déspota", "dictador bananero"...

Una vez más, la alargada sombra de la moción de censura ha sobrevolado el Hemiciclo, cuando la portavoz de Podemos ha reprochado así al popular López Miras la eliminación del tope de dos legislaturas del presidente autonómico: "Para mantenerse en el poder arrastra a la Región de Murcia al estercolero".

La bandera del PSOE

Durante el debate de la modificación del Estatuto del Presidente, bajo el formato de lectura única, sin enmiendas y con un solo turno de intervención, se ha vuelto a poner de manifiesto una cuestión secular del Hemiciclo murciano. El diputado que ha intervenido en representación de Vox, Juan José Liarte, está expulsado por la dirección nacional del partido, pero habla en representación de la formación de extrema derecha porque los expulsados son mayoría en el grupo parlamentario.

Liarte ha ironizado sobre la disciplina de voto del PSOE y le ha recordado que deberían votar a favor de la eliminación del tope de mandatos presidenciales, como ocurrió en Castilla-La Mancha donde gobierna el socialista Emiliano García-Page.

"Estamos seguros de que el PSOE no caerá en el transfuguismo de votar aquí en contra de las instrucciones que su partido dio en 2019. Aunque es cierto, por otra parte, que en lugar de una hoz y un martillo, como llevan los comunistas, la bandera socialista debería ser la hoz y el embudo", tal y como ha menospreciado el portavoz de extrema derecha para recordar la legalidad del cambio del Estatuto del Presidente: "Frente a las torpezas intelectuales que hemos escuchado, lo cierto y verdad, es que no existe en nuestra Constitución previsión alguna que imponga o recomiende siquiera la limitación de mandatos".

El tono bronco se ha recuperado con la intervención de Francisco Álvarez, expulsado de Ciudadanos por la dirección de su partido, pero que ejerce de portavoz naranja -como ocurre en Vox- porque los cuatro expulsados son mayoría en el grupo parlamentario. "El insultante discurso de María Marín (Podemos) no debería ni constar en el diario de sesiones", según ha subrayado nada más pisar la tribuna.

El líder popular López Miras antes del inicio de la sesión en la Asamblea Regional Badía

"Señor Conesa no hace falta que nos prometa que estará ocho años en el cargo, si llega a la presidencia de la Comunidad Autónoma, no hace falta que prometa nada porque no será ni un año presidente: señor Conesa se lo dicen las encuestas y se lo dirán las urnas", ha avanzado Francisco Álvarez, en clara alusión al desplome que el PSOE ha registrado en el último barómetro de primavera, elaborado por el Centro de Estudios de Opinión Pública (Cemop). Los socialistas no solo perderían las elecciones de 2023, sino que están transfiriendo votantes al PP de Fernando López Miras que sumaría 22 escaños: a uno solo de la mayoría absoluta.

Álvarez, apoyado en los estudios demoscópicos, ha defendido que es necesario el cambio del Estatuto del Presidente: "La limitación de mandatos limita la democracia".

El PP recuerda los indultos

El turno de intervenciones, previo a la votación de la modificación legislativa, ha sido cerrado por el portavoz del PP, Joaquín Segado, que no ha dejado escapar la ocasión para reprochar que la moción de censura que el PSOE murciano impulsó con el visto bueno de Madrid les ha pasado factura, y ello, sumado a los indultos a los impulsores del 'procés' en Cataluña, terminará de dilapidar políticamente al socialismo. "Señor Diego Conesa, su futuro está ligado al futuro de Pedro Sánchez, a usted le queda aquí lo que le queda Sánchez en la Moncloa: cada vez menos".

Segado ha proseguido lamentando que "defienden los indultos a los golpistas por una prórroga en la Moncloa". La intervención del portavoz popular ha escocido en la bancada socialista porque ha recordado argumentos que el PSOE utilizó en el Parlamento de Extremadura y Castilla-La Mancha para justificar la eliminación del tope de mandatos: "¿Podrá el PSOE explicar a los murcianos porqué el señor Emiliano García-Page y el señor Guillermo Fernández Vara sí que pueden presentarse las veces que quieran en sus comunidades autónomas?

El argumento ha sido lapidario y Segado le ha puesto la guinda: "Hoy votamos que los ciudadanos de la Región de Murcia elijan quién quieren que sean su presidente, al margen de los mandatos". El portavoz popular ha reprochado al líder de los socialistas murcianos su discurso con guiños velados a la corrupción del PP, por negociar con los tránsfugas de Ciudadanos y los expulsados de Vox para tumbar la moción de censura, cuando, precisamente, los socialistas no son el mejor ejemplo de ello: "La cúpula regional del PSOE está investigada por la Justicia".

Desde la tribuna, Segado no ha perdido la oportunidad de recordar la delicada situación que atraviesa el Trasvase Tajo-Segura por las últimas decisiones del Ministerio para la Transición Ecológica, las carencias en materia de financiación autonómica o la negativa del Ministerio de Transportes a denominar el aeropuerto como el ingeniero murciano Juan de la Cierva: "El 'sanchismo' castiga a la Región de Murcia, cada decisión es un atropello".

El PP ha insistido en que no hay argumentos legales ni en la propia Constitución para mantener la limitación de dos legislaturas al presidente de la Comunidad, porque solo Murcia y Castilla y León tienen ese tope frente a otras 15 autonomías donde hay 'barra libre'. De hecho, la bancada popular ha apostado "por un debate nacional" donde se aborde establecer una fecha de caducidad para ejercer un cargo público a cualquier nivel de la administración. Como era de esperar el Estatuto del Presidente ha sido modificado con 23 votos a favor. Desde hoy, Fernando López Miras tiene vía libre para volver a liderar la lista del PP en los comicios de 2023.