Así quedan los precios del abono transporte de Madrid para 2023

Desde el mes de septiembre en España y comunidades autónomas como la de Madrid, se ha venido aplicando una ayuda económica notable para el uso del transporte público. El Gobierno central anunció el descuento del 30% general, además de la gratuidad en Renfe, Rodalíes y Cercanías, y dejó en manos de las comunidades la posibilidad de aplicar un 20% más.

En el caso de Madrid, se acogió dicha medida y los precios de metro y autobuses urbanos bajaron al 50% de su precio habitual. La duración de esta bonificación se fijó en cuatro meses, dando por fecha de fin el 31 de diciembre de 2022. Hace pocos días el Gobierno nacional anunció que se iba a prorrogar que Renfe, Rodalíes y Cercanías siguieran siendo gratis.

Con este anuncio, queda que las comunidades autónomas decidan si también se prorroga el precio de los últimos meses para el transporte público, bajo sus competencias. De este modo, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, afirmó ayer para Europa Press que la bonificación del abono transporte de Madrid acabaría el 31 de diciembre de este año y que "fue una medida temporal".

Aún no se han especificado los precios concretos para dicho abono, pues la Comunidad de Madrid ha dado a entender que la prórroga de los descuentos no se produce si el Gobierno central no cubre con lo que cuesta mantener estas rebajas.

De este modo, el precio del abono transporte de Madrid para 2023 queda aún en el aire, pero, tras las palabras de Lasquetty, se puede estimar que vuelvan a costar lo mismo que en agosto, antes de que se aplicaran las bonificaciones actuales.

Precios del abono transporte de Madrid en 2023

Contando con que desaparezca el descuento del 50% estos serían los precios a pagar a partir de enero de 2023:

- Abono Zona A: 54,60 euros al mes.

- Abono Zona B1: 63,70 euros al mes.

- Abono Zona B2: 75 euros al mes.

- Abono Zona B3: 82 euros al mes.

- Abono Zona C1: 82 euros al mes.

- Abono Zona C2: 82 euros al mes.

- Abono Zona E1 110,60 euros al mes.

- Abono Zona E2: 131,80 euros al mes.

- Abono Joven todas las zonas: 20 euros.

- Abono Tercera Edad todas las zonas: 6,30 euros.

Si se mantuviera solo la ayuda general del 30% que fijó el Gobierno central en septiembre, los precios para el abono transporte del año que viene serían los siguientes:

- Abono Zona A: 38,22 euros al mes.

- Abono Zona B1: 44,59 euros al mes.

- Abono Zona B2: 52,50 euros al mes.

- Abono Zona B3: 57,40 euros al mes.

- Abono Zona C1: 57,40 euros al mes.

- Abono Zona C2: 57,40 euros al mes.

- Abono Zona E1 77,42 euros al mes.

- Abono Zona E2: 92,26 euros al mes.

- Abono Joven todas las zonas: 14 euros.

- Abono Tercera Edad todas las zonas: 4,41 euros.

