La exposición gratuita en Madrid que te trasladará a uno de los cuentos más famosos

Madrid es una ciudad en la que nunca faltan los planes. Ya sea para hacerlos solo, en familia, con amigos, en pareja… Los hay para todo tipo de públicos y de gustos. Y no solo eso, si no que muchas veces hacer esos planes no te costará ni un euro.

[10 planes de miedo para celebrar Halloween en Madrid]

Hoy te revelamos una de esas ocasiones. Se trata de la exposición “Alicia en el país de las Maravillas por Dalí, Ernst, Laurencin & Tenniel” que se encuentra en Madrid en la Fundación Canal desde principios de este mes.

Y es que la popular historia de Alicia en el país de las Maravillas es una fuente inagotable de interés para muchas personas y que toca diferentes campos artísticos. El autor de la obra literaria original es Lewis Carroll, quien la escribió a mediados de siglo XIX. Desde entonces hasta hoy se han realizado diferentes interpretaciones y versiones de la obra literaria, así como varias películas, tan conocidas como la de Disney de animación o como la dirigida por Tim Burton, entre otras.

[Esta inteligencia artificial reduce 'Alicia en el País de las Maravillas' a un único párrafo]

La niña del vestido azul y el pelo rubio que persigue al conejo blanco parece no pasar nunca de moda y, en la actualidad, en la Fundación Canal se muestra una parte que quizá muchos no conocen. Nos referimos a la influencia de Alicia en el país de las Maravillas en las obras de Dalí, Ernst, Laurencin y Tenniel, siendo este último el que realizó las ilustraciones que acompañaban a la primera edición de la novela en 1865. Cabe destacar que algunos de esos dibujos se siguen utilizando en ediciones hoy en día.

Este tema es el que da nombre a la exposición, que, como puedes leer en el título de este artículo, es totalmente gratuita y, además, no necesitas ningún tipo de reserva previa para acceder.

¿Cómo visitar la expo gratis de Alicia en el país de las Maravillas?

Si te interesa sumergirte en este universo de fantasía tan solo tendrás que acudir a la calle Mateo Inurria 2, en Madrid, lugar donde se ubican las salas de Fundación canal. Los horarios son los siguientes:

- Laborables y festivos de 11:00 a 20:00 horas.

- Miércoles de 11:00 a 15:00 horas.

Aunque aún queda tiempo para poder visitarla, te recomendamos que no te demores demasiado, ya que la exposición termina el domingo 8 de enero de 2023. Esto lo convierte en un plan perfecto para los días fríos de otoño e invierno e incluso una oportunidad para que los niños se entretengan en las vacaciones de Navidad.

Si quieres disfrutar de la experiencia de una forma aún más completa, puedes consultar en la página web de la exposición por sus visitas guiadas por expertos en historia del arte.

¿Qué ver en “Alicia en el país de las Maravillas por Dalí, Ernst, Laurencin & Tenniel” ?

Esta no es una exposición que muestre lo que ya conoces de la historia y el universo de Alicia en el país de las Maravillas. En su lugar pretende mostrar el poder que tuvo a la hora de inspirar a artistas mundialmente famosos.

¿No tienes ningún plan para este finde? 👀 ¡Adéntrate en la obra de Lewis #Carrol a través de #ExpoAlicia! En ella podrás descubrir cómo inspiró a algunos de los máximos exponentes de las vanguardias de la primera mitad de siglo XX. 👉 ¿A qué esperas? #PlanesMadrid pic.twitter.com/fsYhB9OVZ6 — Fundación Canal (@FundacionCanal) October 15, 2022

Como el nombre indica, podrás ver obras de Dalí, Ernst o Laurencin, además de las populares de Tenniel. En total se pueden ver 74 obras de arte, de las que muchas de ellas son grabados. Además, hay actividades interactivas como una en la que tendrás que descubrir dónde está Alicia, ideal para los más pequeños, además de talleres o visitas guiadas.

Sigue los temas que te interesan