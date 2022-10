Dónde comer tacos gratis y a partir de 1€ en Madrid por el Día del Taco

A la hora de tomar un buen bocado, son casi infinitas las posibilidades entre las que podemos elegir. Dulce, salado, tapas, platos elaborados, comida española, comida italiana, comida mexicana… Justo esta última es una de las que más popularidad está ganando últimamente en nuestro país, tanto que podemos encontrar restaurantes mexicanos en muchos lugares.

[Los mejores restaurantes mexicanos de Madrid]

Madrid, concretamente, es una ciudad con una oferta muy amplia en comida de este tipo, haciendo mención especial a los tacos. Este plato de origen mexicano, es tan famoso que hoy en día tiene muchas versiones y, algunas zonas como Norteamérica cuentan con sus propios estilos de taco, dentro de la comida Tex-Mex. De hecho, existe un Día del Taco para México, el 31 de marzo, y otro para Estados Unidos, el 4 de octubre.

Y a falta de un día para esta fecha, queremos ponérselo fácil a los amantes de este platillo y a aquellos que quieran probarlo en cualquiera de sus versiones.

[Tacos al pastor, una de las joyas de la gastronomía mexicana]

¿Cómo conseguir tacos gratis?

Y es que este martes, 4 de octubre, una conocida cadena de comida Tex-Mex, Taco Bell, lleva anunciando varios días a través de su web y sus redes sociales que regalará un taco a todo aquel que se acerque a cualquiera de sus restaurantes o haga un pedido online.

Para hacerte con ellos no hay ningún truco, no hace falta que consumas otra cosa por la que tengas que pagar, simplemente tendrás que pedirlo. Aunque existen algunas condiciones muy sencillas y poco restrictivas:

- La persona que pida el taco deberá tener más de 15 años.

- Solo se podrá pedir un taco por persona.

- Se darán tacos hasta fin de existencias en cada local.

- Los tipos de tacos que se ofrecen son dos: el Crunchy Taco Supreme de carne picada o el de pollo picante.

- El único local que no se adhiere a esta promoción es el Taco Bell Cívitas Metropolitano, en la Av. de Luis Aragonés, número 4, Madrid.

No permitas que el 5 de octubre un colega te pregunte: “¿Qué pasó ayer?"



El martes 4 de octubre TACOS GRATIS en todos nuestros restaurantes. Sé el influencer que tu quieras y etiqueta aquí a tooooodo el mundo para que nadie se lo pierda. 🙌🙌 pic.twitter.com/PYFx5ISdDh — Taco Bell España (@TacoBellSpain) September 27, 2022

Tacos en Madrid por 1 euro

Pero no solo de lo gratis vive el hombre. Tomar un buen taco es algo más barato de lo que muchos pueden imaginar. Dentro de la amplia oferta de restaurantes mexicanos y que ofrecen comida Tex-Mex, hay muchos de ellos que ofrecen sus tacos al precio de 1 euro o 1,50, ¡incluso hay uno de ellos que ofrece dos tacos por 1 euro!

Un precio más que asequible para darte un buen festín si te gusta este plato. Y todo ello sin formar parte de ninguna oferta o promoción y sin renunciar a un buen producto.

Estos son algunos de los mejores restaurantes de Madrid donde podrás tomar tacos a 1 euro o poco más:

- Takos al pastor, C. de la Abada, 2, Madrid.

- Taquería Mi Ciudad, C. de las Fuentes, 11, Madrid.

- Taqueria El Chaparrito, C. Mayor, 68, Madrid.

- Tiki Tako, C. de Evaristo San Miguel, 2 / C. de San Bernardo, 12, C. de Guzmán el Bueno, 69, Calle del Clavel, 5, Madrid.

- Tacos Chapultepec, Calle del Cardenal Cisneros, 13, Madrid.

- Euro Taco, C. del Dr. Esquerdo, 19, Madrid.

- TAKOMAMA C. de Hortaleza, 21, Madrid (dos tacos por 1 euro).

