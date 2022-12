Ayuso aprobará sus Presupuestos de 2023: Vox se abstendrá pese a considerarlos un "insulto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podrá aprobar los Presupuestos de 2023 pese a la "negociación fallida" con Vox: el partido que en Madrid lidera Rocío Monasterio se abstendrá en la votación, ha informado este lunes su diputado en la Asamblea Íñigo Henríquez de Luna.

"Nuestra posición va a ser la abstención. La propuesta que nos hizo el Gobierno antes del pleno del pasado jueves no tiene en cuenta nuestras iniciativas. No podemos apoyarlo. No pueden contar con nuestro voto favorable, aunque no vamos a bloquear que Madrid tenga un Presupuesto", ha defendido Henríquez de Luna.

Vox se levantó de la mesa el pasado jueves al considerar la propuesta de Díaz Ayuso un "insulto" para sus votantes, llegando a deslizar que podrían llegar a desbaratar las cuentas de la Comunidad. La incógnita está despejada, independientemente de que sean aceptadas sus enmiendas parciales registradas el viernes.

[Vox cesa a su responsable de Afiliación y a Jacobo Vázquez, legionario de confianza de Ortega Smith]

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan