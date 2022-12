Las enmiendas de Vox al Presupuesto de Ayuso, en el aire: entregadas fuera de plazo, pueden anularse

Las más de 80 enmiendas a los Presupuestos de Isabel Díaz Ayuso para el año 2023 que Vox registró el pasado viernes ya fuera de plazo serán previsiblemente desestimadas e inadmitidas este mismo lunes. Vox buscaba interponerlas ante la imposibilidad de cerrar un acuerdo con el Gobierno del PP en la comunidad.

Sin embargo, el haberlas tramitado 6 minutos fuera de plazo supone todo un varapalo para la formación de Santiago Abascal y cuya portavoz en la Asamblea de Madrid es Rocío Monasterio.

Este lunes se reúne la Mesa de la Asamblea. En ella se calificarán. Lo más probable, apuntan las fuentes consultadas, es que sean inadmitidas y decaigan. Esto supone un cambio sustancial en el proceso de tramitación de los presupuestos para la comunidad.

En caso de que decaigan sus enmiendas, algo que las fuentes consultadas conciben como bastante probable, Vox ya no tendrá posibilidad de negociar esos cambios que proponían para poder apoyar los presupuestos. 25 de todas ellas las consideraban "imprescindibles".

Vox suele utilizar la negociación de los presupuestos para incorporar propuestas propias en las cuentas y obtener foco político y mediático. A juicio de las fuentes consultadas, esta situación desvelaría la insolvencia parlamentaria de la formación de ultra derecha.

La formación de Rocío Monasterio tuvo más de dos meses para estudiarlas (desde que el Gobierno les envió el proyecto de presupuestos para trabajar esas enmiendas) y un mes para registrarlas. Son 80 enmiendas de Vox (frente a 1.900 de Más Madrid, 1.300 de Podemos, y 600 del PSOE).

Tras lo ocurrido A Vox solo le quedará votar el presupuesto en su totalidad, salvo que se adhieran a las enmiendas de la izquierda y les apoyan votándolas también.

"Humillante"

Vox decidió la semana pasada que no apoyaría los presupuestos de la Comunidad de Madrid para el ejercicio 2024. Así lo anunció Rocío Monasterio, tras una negociación que ha calificado de "humillante".

Monasterio aseguró que el Partido Popular no quiso escuchar ninguna de sus propuestas y que, por ello, no aprobaría las cuentas elaboradas por la Comunidad de Madrid. "A las negociaciones hay que ir con la actitud de ceder y no de ganar en todo", insistía Monasterio ante los medios de comunicación.

Durante su intervención, la líder de Vox incidió en que, durante toda la legislatura de Ayuso, su grupo ha sido muy "generoso" apoyando más de 20 leyes.

Entre las propuestas, que ya no podrán presentar al estar fuera de plazo, destacaban una bajada de impuestos, la mejor del salario de los médicos. Ha dicho no al bono energético para los comercios y a bonificar la ayuda por natalidad a las madres mayores de 30 años", ha enumerado.

