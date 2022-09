Ayuso critica el posible indulto a Griñán y dice que la próxima será Oltra

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atacado directamente al PSOE por la petición del indulto al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

La líder del PP madrileño ha vaticinado, incluso, que el próximo indulto que se podría poner sobre la mesa será el de la "señora Oltra".

"Si fuera condenada finalmente por el caso de los abusos sexuales a menores tutélanos por su propio Gobierno", la presidenta ha asegurado que "ya sabemos lo que dirán para indultarla".

Ayuso ha asegurado que dirían que "no ha habido lucro personal". "La conocemos y es una gran persona", ha enfatizado recordando las declaraciones de líderes socialistas para pedir el indulto al expresidente.

La presidenta de la Comunidad ha comparado a Griñán con los líderes del proces, condenados por sedición que salieron de la cárcel, diciendo que "volveríamos a hacerlo".

Además, Ayuso ha lamentado que "las caras más reconocibles del PSOE" exijan el indulto de los condenados "por corrupción" porque "la sentencia del juez no les gusta" y, por tanto, "no ha hecho bien su trabajo".

"No han sido capaces de reconocer nada, de disculparse por nada, de comprometerse a no repetirlo nunca más. No hay esperanza de que se reponga el dinero", ha finalizado.

