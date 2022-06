Una diputada de Vox recomienda a un político gay de Más Madrid que "se cuide durante el Orgullo"

Duro enfrentamiento dialéctico en la Asamblea de Madrid entre Vox y Más Madrid. La diputada Alicia Rubio, de la formación de Santiago Abascal, ha recomendado a un representante de Más Madrid que "se cuide" durante las fistas del Orgullo LGTBI.

"Yo le recomiendo porque, realmente, yo al señor Rubiño, aunque él a mí me odia, yo no le odio, que por favor se cuide en el Orgullo", ha dicho la política de Vox dirigiéndose a Eduardo Rubiño, diputado abiertamente homosexual.

Hoy Vox me ha dicho que "me cuide mucho en el orgullo", sonriendo, y haciendo referencia a un estigma que las personas LGTBI conocemos perfectamente. Aquí mi respuesta 👇 pic.twitter.com/eg8zGbP9fm

Rubiño ha calificado las palabras de la representante de Vox de “muy graves” porque, según él, Alicia Rubio ha utilizado "el estigma en base a la salud sexual". "No sé lo que ha insinuado usted aquí hoy cuando me ha dicho que me cuide en el Orgullo. Me parece muy grave que se sobrevuele con el estigma en base a la salud sexual, porque es a lo que usted se estaba refiriendo y lo sabe perfectamente, lo sabe perfectamente”.

"Cuídense, cuídese durante todas las fiestas del Orgullo, ¿De acuerdo?”, ha añadido Rubio, ante los gestos de enfado de la bancada de Más Madrid.

"¿Sabe de lo que nos tenemos que proteger las personas LGTBI? De personas como ustedes, que solo agitan el odio y la vergüenza”, ha respondido Rubiño.

"Lo que planteamos es qué pintan una serie de asociaciones que se autoarrogan la representatividad de los LGTBI", había afirmado previamente la diputada de Vox, "que no tenemos ni idea de cuántos socios tiene cada uno ni de a quiénes representan”.

