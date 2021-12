Madrid permite por ahora las macrofiestas y pide "tranquilidad" con los casos Covid disparados

A tres días para el 31 diciembre, la Comunidad de Madrid todavía no ha decidido si suspenderá las cinco macrofiestas previstas para Nochevieja, a pesar del aumento de los contagios de Covid y la rápida propagación de ómicron, que han provocado que la incidencia se dispare hasta los 1.769,14 casos, más de 500 puntos por encima de la media nacional.

El viceconsejero de Salud, Antonio Zapatero, y la directora de Salud Pública, Elena Andradas, han aplazado la decisión a la espera de que los expertos sanitarios emitan su informe correspondiente con la información aportada por los organizadores, que, a mediodía de este martes, no ha llegado. Los aforos de estas macrofiestas están entre 500 y 1.000 personas.

"Todavía no hemos recibido la información de estas macrofiestas", ha confirmado Andradas, que ha señalado que la decisión de suspender o no estos eventos se conocerá en las "próximas horas".

Positividad del 31%

Sin una decisión aún en firme ni restricciones de ningún tipo, Madrid lo fía todo a la vacunación contra la Covid y pide "tranquilidad" y "prudencia" a la población. Mientras, los contagios siguen disparados, la Atención Primaria está colapsada y la tasa de positividad es del 31%, es decir, casi un tercio de las PCR o test de antígenos que se realizan dan positivo, seis veces más de lo que recomienda la OMS.

Mantener, por ahora, estas cinco macrofiestas contrasta con las declaraciones de este lunes del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que aseguró que el Gobierno autonómico iba a tomar medidas para la cancelación de las macrofiestas porque "no es el mejor momento para celebrar".



"Estamos valorando las macrofiestas que se han presentado. Desde el punto de vista sanitario, no es el momento de establecer estos eventos extraordinarios con muchas personas", dijo en una entrevista en EsRadio. 24 horas después estas fiestas no han sido canceladas.

San Silvestre y Campanadas

Lo que sí se mantendrá en Madrid serán tres grandes eventos: la tradicional San Silvestre vallecana, las campanadas en la Puerta del Sol y la Cabalgata de Reyes. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este martes que la San Silvestre se celebrará "en principio" este 31 de diciembre.

"La San Silvestre es una de esas instituciones que tenemos en la ciudad de Madrid. Este año en principio se va a celebrar, pese a que la variante es muy complicada", ha dicho en Antena 3. Martínez-Almeida considera que es "mínimo" el riesgo de contagio en la carrera al ser "al aire libre" y ha reiterado que "se puede compatibilizar la lucha de la pandemia con cierta actividad"

Sobre la celebración de las campanadas en Sol, ha recordado que se reduce el aforo en un 40% y se permite la entrada a la plaza de 7.000 personas frente a las 18.000 de 2019. Además ha recordado que el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento y que se mantendrá la distancia interpersonal.

Con respecto a la Cabalgata de los Reyes Magos, Almeida ha señalado que la intención es mantenerla. "Estamos trabajando con el escenario principal de celebrarla, con las medidas de precaución y limitación de aforo en determinados lugares, pero tratando de recuperar esa normalidad", ha apuntado.

Incidencia disparada

Los contagios siguen disparados en la Comunidad de Madrid. Tras Nochebuena y el fin de semana de Navidad, la incidencia se ha disparado y roza los 1.800 casos por 100.000 habitantes a 14 días, 600 puntos más en apenas cuatro días.

Este lunes, la Comunidad de Madrid notificó 6.189 nuevos casos de Covid, 5.440 en las últimas 24 horas, y 12 fallecidos en los hospitales madrileños, unas cifras que no reflejan la realidad ya que ha habido varios días festivos.

