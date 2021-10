Madrid rechaza la tercera dosis de la vacuna pese al visto bueno de la EMA para mayores de 18 años

Madrid quiere salirse del redil (una vez más) en lo que se refiere a la gestión sanitaria de la pandemia de la Covid-19. En esta ocasión, el motivo de la disputa con el Ministerio de Sanidad es la vacunación con una tercera dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer y Moderna para los mayores de 70 años.

Tal y como se manifestó desde la Consejería de la Comunidad de Madrid el pasado martes, la región se muestra contraria a inyectar esta dosis de refuerzo como sí harán el resto de Comunidades Autónomas, incluidas las dirigidas por el Partido Popular.

Madrid se descuelga de la dosis de refuerzo que se está inoculando a personas vulnerables y mayores ingresados en residencias de ancianos. ¿La razón? Considera que a la decisión de la Comisión de Salud Pública le "falta de evidencia científica" y tampoco ve "urgencia" en administrarla.

Lo cierto es que la evidencia científica que sustenta la tercera dosis en los mayores de 80 años en residencias de ancianos (que sí están recibiendo a vacuna) y los que están en su casa (a los que Madrid dice no tener evidencia de ponérsela) es la misma. Para ambas decisiones se ha tenido en cuenta el aval de las agencias reguladoras. En este caso, de la EMA.

El pasado lunes, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), confirmaba que la tercera dosis (o booster) de ambos preparados aumentaba la presencia de anticuerpos contra la Covid-19. Concretamente, aseguraba que proporcionaba un "incremento homogéneo de los anticuerpos en cualquier edad" de una manera "segura y eficaz".

Bien es cierto que la EMA no recomienda pinchar sí o sí la dosis y deja esta decisión en manos de los estados miembros. Al tratarse de una "recomendación prudente" y no estar tipificado en la ficha técnica de la vacuna, la EMA no lo puede obligar sino recomendar el tercer pinchazo de Pfizer y Moderna.

Madrid ha alegado que no ve la "urgencia" para administrar la inyección de recuerdo y que prefiere centrarse en pinchar la vacuna de la gripe. El resto de Comunidades Autónomas, por el contrario, tienen intención de compatibilizar ambas vacunas e inyectarlas a la vez.

"Estamos estudiando la situación porque no vemos claro que, desde el punto de vista clínico, sea el momento", argumentan fuentes de la consejería a Sanidad. Además, recuerdan que su posición no es la única y que varias sociedades de Epidemiología se han manifestado en contra. Incluso, recuerdan que en el seno de la Ponencia de Vacunas (expertos que asesoran a Sanidad en la campaña de vacunación) ha habido votos en contra.

A la pregunta de por qué una persona de 90 años en una residencia sí se vacunará y otra no, la Consejería firma que es una cuestión de las características de los propios centros y no "sólo de la edad". "Es el entorno, donde hay muchas más probabilidades de contagios".

Gripe/Covid

La decisión de las Comunidades Autónomas de simultanear ambos pinchazos viene a resolver problemas de personal y agilizar los tiempos para inmunizar a la mayor población posible. Entre los grupos prioritarios para la vacuna de la gripe se incluye a los mayores de 65 años, por lo que la logística no será complicada.

En estos momentos, el Ministerio de Sanidad ya ha puesto sobre la mesa la posibilidad de inyectar en diferentes brazos la vacuna para que, si tiene algún tipo de reacción, no se congestione una extremidad. Aun así, fuentes autonómicas afirman que este es un "aspecto a discutir".

Del mismo modo, Sanidad ha advertido en varios documentos del efecto "sinérgico" entre el virus de la gripe común y el SARS-CoV-2. Según sus informaciones, la coinfección de ambos virus aumenta por dos el riesgo de muerte.

Sí es cierto que no existe ningún estudio que evalúe la simultaneidad de la vacuna de la gripe con otra infección, pero varios expertos aseguran que no hay problema. De hecho, la industria farmacéutica se prepara para conjugar ambas vacunas en un futuro no muy lejano.

En estos momentos (aunque no está listo para este año) ya hay varias casas comerciales, como Moderna o Novavax, que preparan la llamada "vacuna Covid19-influenza" que combinará el virus de la gripe con la Covid-19.

Galicia

La decisión de poner vacuna de refuerzo se tomó con el voto en contra de dos regiones: Madrid y Galicia. En el caso gallego, este mismo miércoles la Consejería de Salud ha confirmado que sí pinchará la tercera dosis.

Su consejero de Sanidad, Julio García, ha explicado que el voto en contra fue la manera de pedir "tiempo"para encajar la dosis en la campaña de la gripe, tarea en la que trabajan "intensamente".

Lo que sí es cierto es que, use los argumentos que use, a la Comunidad de Isabel Díaz Ayuso no le quedará otra que ceder. Fuentes de otras consejerías explican que, al ser una decisión adoptada a nivel nacional y del área de Salud Pública, la Comunidad "tendrá que hacerlo" y vacunar de esta tercera dosis.

Madrid asegura que no ve la necesidad de hacerlo "ahora", aunque el Ministerio de Sanidad ha dado de margen hasta el 25 de octubre para empezar a pinchar estas dosis de recuerdo. Según varias Autonomías, se espera que para este fecha la vacunación con una tercera dosis a las personas en residencias de ancianos haya concluido.

