Cantó acusa a Sánchez de "plagio" para defender su 'Oficina del Español' entre críticas de "colonialismo"

El director de la Oficina del Español, Toni Cantó, ha defendido este miércoles su labor al frente de este organismo y ha explicado sus líneas estratégicas y objetivos, entre los que destaca potenciar el turismo educativo, frente a las críticas de "chiringuito" y "propaganda" de PSOE, Podemos y Más Madrid.

Cantó ha acusado de "plagio" al Gobierno de Pedro Sánchez para reivindicar su fichaje y le ha retado a llevar el En español, valle de la lengua -proyecto del Ejecutivo- a Cataluña, País Vasco y Comunidad Valencia y "donde haga falta que se defienda el español".

El ex de Ciudadanos ha comparecido en la Comisión de Cultura de la Asamblea del Madrid, a petición del PSOE, para poner en valor la promoción del español desde esta Oficina. Allí ha explicado que su función "no tiene nada que ver" con la RAE o el Instituto Cervantes porque "nosotros no tenemos nada que ver con la promoción del español fuera de España".

Así, ha hecho hincapié en que el objetivo es el "turismo educativo", es decir, atraer a los estudiantes para que vengan a Madrid a aprender español. "Somos la zona universitaria más importante en español", ha dicho. También ha aprovechado para decir que la conquista de América liberó a miles de personas que estaban bajo un poder "salvaje y caníbal".

Cantó, que se ha mostrado muy agradecido con Isabel Díaz Ayuso y la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz "por haberme elegido", ha destacado que "entre socialismo o libertad" él ha optado por "la libertad para usar el español" frente a comunidades autónomas "que prohíben y multan por usar el español".

Tras su defensa de la Oficina del Español, por el que percibe un sueldo anual de 75.000 euros, los grupos de la oposición -salvo Vox- han puesto en duda la utilidad de este departamento mientras Cantó ha reivindicado su Oficina acusando de "plagio" a Sánchez y pidiéndole que extienda el En español, valle de la lengua a otras regiones donde él cree que el español está en peligro.

"Chiringuito"

Desde Podemos, el diputado Serigne Mbayé, ha calificado la Oficina delelel Español como "un premio de consolación después de que los juzgados echaran para atrás su candidatura". También ha opinado que se trata de "un chiringuito" creado para él porque "Ayuso es generosa con quien le ayuda a fortalecer su imagen".

En esta línea Mbayé ha señalado que mientras el PP recorta en sanidad, educación y servicios sociales en la Comunidad de Madrid "invierte en usted" con un sueldo de 75.000 euros.

El diputado de la formación morada también ha remarcado que el Gobierno de Ayuso con esta Oficina del Español quiere "promover" esta lengua "como éxito de colonización" mientras asignaturas tan importantes como Geografía o Historia se dan en inglés en los colegios de la región.

"Quieren reforzar la idea de que Madrid es España, como si Andalucía, Euskadi o Murcia fuera el extranjero", ha proseguido Mbayé, que ha insistido en la idea de que esta Oficina no es más que un "órgano de propaganda" del Gobierno de Ayuso.

"Su oficina es superflua"

Desde el PSOE, la diputada Manuela Villa Costa ha señalado que la creción de la Oficina del Español "es fruto de una decisión caprichosa que tiene que ver con vaivenes internos de su partido". "Creemos que su oficina es superflua, caprichosa, insolidaria y belicosa", ha dicho.

Villa ha destacado que promover el español es "competencia" del Estado y no de Madrid y que comparar En español, valle de la lengua del Gobierno con su Oficina "es mezclar churras con merinas".

Además, ha criticado el "poco trabajo" que Cantó ha hecho desde su nombramiento. "11 reuniones en dos meses y medio y por 75.000 euros anuales. Esto es una labor improvisada e insolidaria. (...) Reconduzca su trabajo para que sea conocido por su gestión y no por ser un quiosco al servicio de la ideología de Ayuso", apuntado.

Misma línea ha seguido Más Madrid, que ha destacado que "hoy es el primer día que le dedica a esto" y que la Oficina del Español "no tiene presupuesto".

Defensa de la conquista de América

Cantó ha dedicado sus turnos de réplica en poner en valor la conquista de América supuso la liberación de miles de personas que estaban bajo un poder "salvaje y caníbal" siendo capaces de "matar en una sola ceremonia a 70.000 personas".

"Quiero reivindicar con orgullo el legado histórico. No creo que seamos colonizadores ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que cuando España llegó a aquel continente liberó al continente. No la conquistaron, la liberaron, porque si no no es posible entender cómo unos cientos consiguieron liberar tantísimos miles de personas de ese continente que estaban absolutamente juzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje e incluso caníbal. Eran capaces de matar en una sola ceremonia a 70.000 personas", ha dicho Cantó.

Por ello, ha insistido en que España les liberó de aquello y a partir de ahí se consiguió crear "una historia común, con una lengua común y un legado histórico" del que dice que es necesario sentirse "orgullosos".

"Me siento orgulloso de mi patria, de lo que llevó a cabo la iglesia católica, de ese legado y de toda la historia. Entiendo que los comunistas se avergüencen de su país pero permítanme estar en las antípodas de lo que ustedes han pensado hoy", ha lanzado a la oposición.

Cantó también ha puesto en valor su gestión durante los dos primeros meses al frente de la Oficina, como la puesta en marcha de un festival de cultura latina, 'Hispanidad', coincidiendo con la Festividad del 12 de Octubre; la firma de varios convenios con instituciones de distinta índole (como la RAE o el COAM); así como la creación de una línea de financiación para atraer proyectos culturales de Hispanoamérica.

