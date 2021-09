Ayuso, OnlyFans, el bitcoin y el porno: las "adicciones de Madrid" según una hamburguesería

OnlyFans, la popular web en la que creadores de contenido ofrecen imágenes y vídeos a sus audiencias cambio de una suscripción, aparece como la primera "adicción" en Madrid. La segunda sería el bitcoin -una de las más exitosas criptomonedas- y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la tercera.

La quinta, la famosa red social Tik Tok -la más popular entre el público joven- y la sexta, PornHub, la web de pornografía más visitada a nivel mundial.

Este es el ránking de "adicciones" madrileñas escogido por la hamburguesería valenciana The Fitzgerald -que aparece como cuarta en el listado- para ilustrar su nueva campaña publicitaria, que, bajo el lema Welcome to the Movement (Bienvenido al Movimiento), ha colocado un enorme cartel con esta lista en un edificio del centro de la capital para dar a conocer su desembarco en la Villa y Corte, donde ya poseen un restaurante y abrirán otros tres locales en tres semanas, con una previsión de llegar a las diez inauguraciones en todo el país a lo largo de 2021.

¿Qué os parece esta campaña? Es de The Fitzerald, cadena de hamburguesas valenciana que se está expandiendo por toda España a toda hostia. pic.twitter.com/1cfXWsK9et — Jon (@JonRUrk) September 8, 2021

Una nueva hamburguesería llega a Madrid y se presenta con una llamativa publicidad.



🍔 The Fitzgerald Burger Company. pic.twitter.com/phYFjuUAI4 — Iker Huarte (@ikerhuarte) September 7, 2021

Como era de esperar, imágenes de la campaña publicitaria han sido compartida cientos de veces en redes sociales, provocando el desconcierto de algunos de los usuarios de la red social.

