"Sois unas ratas": las críticas de la número 3 de Pablo Iglesias tras el fracaso electoral del 4-M

"Sois unos sinvergüenzas y unas ratas". Es el audio que circula de la número tres de la lista de Unidas Podemos, Vanessa Lillo, para las elecciones del pasado 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Los comentarios se produjeron la misma noche electoral, cuando el líder de la formación, Pablo Iglesias, anunció que dejaba la política tras los malos resultados.

"He pensado por un momento: 'Vane, pírate', y he estado a punto de irme, y no sé, si veis las imágenes, pues debe ser el cansancio, estoy como un poco lenta a la hora de aplaudir...Porque he dicho: 'Sois unos sinvergüenzas y unas ratas'", puede escucharse en un audio de WhatsApp atribuido a Lillo.

La dirigente de Izquierda Unida se queja de que los morados han priorizado a los miembros de Unidas Podemos durante toda la campaña: "Sí, ahí poniendo el gepeto, pero porque han llegado para decirnos: 'Los cinco primeros, para las declaraciones de Pablo', e íbamos un par de personas y dije 'Ah, ¿ahora sí voy a ser la tres, después de toda la campaña que me habéis estado tapando'?", preguntaba Lillo.

Según señalaría Lillo, que se sintió "tapada" durante la campaña electoral, los miembros de IU no participaron en la reunión de la Ejecutiva improvisada de Podemos, en la que tras los primeros resultados iniciales Iglesias decisión anunciar que dejaba la política activa, por lo que sería la única que no conocía sus intenciones cuando subió al atril esa noche.

"Y me veo ahí al lado de Pablo Iglesias, con Monedero a un lado, con Irene Montero al otro, y sin tener ni puta idea de lo que iba a decir Pablo, porque la Ejecutiva la ha tenido Podemos, a nosotros nos han dejado un hueco ahí en la tercera planta donde Izquierda Unida", explica Lillo en el audio de un minuto y quince segundos de duración adelantado por Abc.

Podemos e Izquierda Unida acuden juntos a las elecciones desde 2016, cuando el líder de IU, Alberto Garzón, e Iglesias pactaron la coalición en el pacto de los botellines.

IU lo niega

Izquierda Unida Madrid ha rechazado esta tarde "enérgicamente" la publicación de un audio atribuido a la diputada.

IU Madrid ha valorado la publicación de esta conversación como "el enésimo ataque a Unidas Podemos y un intento de generar conflicto político tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo". Y apuntan que ese audio, "de origen desconocido y sin contexto" se ha publicado "con la intención de generar controversia en el espacio político".

Ante esas publicaciones, IU Madrid ha manifestado su "rechazo frontal a unas prácticas de mercadeo de grabaciones sin ninguna garantía y creadas con fines espurios, aceptadas sin ninguna prevención por determinados medios, que tan solo persiguen desviar la atención de las cuestiones políticas que de verdad interesan a la población de la Comunidad de Madrid".

Así, la federación de izquierdas ha manifestado su respaldo a la diputada "frente a esta maniobra de descalificación" y ha señalado "la paradójica atención prestada a un supuesto audio, una atención que no se ha dado ante la labor política de defensa y reivindicación de los servicios públicos que la parlamentaria ha mantenido durante los últimos años".