Gabilondo: "Ni con Ayuso, ni con Vox. Este es un PP a la madrileña, distinto al europeo y al nacional"

El candidato a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo ha rechazado este viernes apoyar un gobierno de Ayuso en la región. Preguntado sobre si estaría dispuesto a dar sus votos para que Vox no entrara en el gobierno, el socialista fue tajante: "Ni con Ayuso, ni con Vox".

"No es que estemos sólo en contra de las ideas de la ultraderecha, sino que estamos en contra de quienes las incorporan, propagan y defienden", ha dicho en entrevista a RTVE. "Este PP es un PP a la madrileña que tiene aire conservador y ultra en muchos aspectos y no queremos esa dirección para Madrid. Queremos una mayoría progresista sin extremismos ni radicalismos. Un proyecto centrado que no centrista", explicó.

Gabilondo ha señalado que Ayuso "ha convocado las elecciones porque busca un acercamiento evidente a Vox". "Como se puede ver por las declaraciones de Ciudadanos, que sigue queriendo apoyar un Gobierno del PP en Madrid, no había ningún acuerdo entre CS y el PSOE para ninguna moción de censura. Murcia fue la excusa para que Ayuso, ante un gobierno fallido que no ha tenido ni presupuestos ni leyes que transformaran la comunidad, ha optado por llegar a una opción más cerca de Vox".

Ángel Gabilondo (@equipoGabilondo) sobre abstenerse para que no entre Vox a la asamblea: “Nosotros queremos una mayoría progresista alternativa,sin radicalismo, sin extremismo, que quiera transformar Madrid”.

#LaHoraGabilondo

El candidato socialista ha afeado también a la todavía presidenta de la Comunidad que haya creado "una derecha a la madrileña que no se corresponde a la derecha que existe en las comunidades, ni a nivel nacional, ni siquiera a los partidos conservadores europeos".