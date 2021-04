Ayuso: "Si de mí depende, Gabilondo no será ni Defensor del Pueblo. Se va a su casa definitivamente"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acusado al candidato socialista, Ángel Gabilondo, de mentir cuando ha asegurado, este fin de semana, que "el riesgo de morir por Covid es un 54% mayor en Madrid que en el resto de España" y que, si depende de ella "no será ni defensor del pueblo".

"Es radicalmente falso y a ver hasta donde voy a llevar esta denuncia. Es una insensatez y una barbaridad", ha dicho Ayuso en entrevista a esRadio. "Este señor, que ni quería ser candidato, que ya estaba recogiendo sus cosas para irse a ser Defensor del Pueblo, ahora está atacando a Madrid con falsedades. Cuando pierda las elecciones, de ahí se va a su casa. Si de mí depende, no va a ser Defensor del Pueblo. Una persona que es capaz de decir que la gente en Madrid se muere más no está preparad para eso. Además, él, que siempre ha ido de moderado...", acusa.

Díaz Ayuso reaccionaba de esta forma a las declaraciones de Gabilondo de este fin de semana en un acto de campaña. "¡Basta ya! El riesgo de morir por Covid es un 54% mayor en Madrid que en el resto de España, la libertad no puede ser dejación", dijo.

La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, ha atacado también al Gobierno de la nación, acusando a Sánchez de "insuflar el miedo a la gente para que no se vacune". "Lo que hace el presidente del Gobierno en una campaña asquerosa es trasladarle el miedo a la gente, cambiando criterio de vacunación, diciendo que no es del todo seguro y diciendo a los mayores que no vayan porque van a tener que esperar mucho para vacunarse", señaló.

Ayuso rechazó la idea de que haya largas colas para vacunarse, como han documentado varios medios estos días en el Wanda Metropolitano y en el Hospital Zendal y recordó que "a esos centros de vacunación no van los mayores y si hay gente con problemas de movilidad hay sillas de ruedas para que puedan esperar".

Ayuso asegura que "la izquierda ha perdido el relato de la calle" porque "nadie vive mejor desde que Sánchez está en la Moncloa". "Sánchez ha sobrevivido a través de la Moncloa Press. No ha gestionado, no tiene empatia y se ha dedicado a manipular con el CIS y RTVE".

Sobre la posible retirada de Toni Cantó de las listas por decisión judicial, Ayuso destaca que "una campaña no cambia por una cosa burocrática". "Hay disparidad de criterios y será el Tribunal Constitucional quién lo decida. En dos tres dias lo sabremos y ya tengo alternativas. Sé que puedo contar con Cantó y él conmigo".

La dirigente madrileña ha vuelto a criticar a Ciudadanos, apuntando a que si esta formación fuera fiable "cien por cien", ella no hubiera convocado elecciones.

"No van a entrar en la Asamblea. No van a sacar un solo escaño. No hay ninguna encuesta que así lo diga. Por lo tanto, para qué vamos a hacer sangre", ha lanzado, aunque sí ha querido reconocer el trabajo que dirigentes de este partido (consejeros, viceconsejeros y directores generales) han realizado dentro de su Gobierno. Además, ha repetido que volverá a contar con "gente buena" de ellos en su equipo.

"Es un partido al que no le puedo prestar más atención porque ha sido el motivo específico (de la convocatoria de elecciones), un partido que estaba sobrerrepresentado pero en caída libre es el que nos ha llevado a esto", ha trasladado.