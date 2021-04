Madrid advierte de un "descenso" de vacunados a causa de la "confusión" generada con AstraZeneca

La Comunidad de Madrid ha detectado en las últimas horas una "disminución de ciudadanos que se vacunan" como consecuencia del "cortejo de confusión" creado por el Gobierno central con la vacuna de AstraZeneca.

Según ha indicado el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19, Antonio Zapatero, el cambio de criterio sobre su inocupación se refleja ya en los datos: el jueves, un día después de las nuevas indicaciones, se convocaron en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el estadio Wanda Metropolitano a 29.000 personas aunque solo acudieron 10.800, cerca de un 30%.

De la misma forma, ha asegurado en rueda de prensa que para este viernes hay programadas 32.000 citas, de las cuales solo un 45% fueron confirmadas hasta a las 21.00 horas del miércoles. Hasta el momento no se disponen de datos oficiales que permitan confirmas estos términos.

La información proporcionada por la Consejería de Sanidad señala que en los últimos días la respuesta de los ciudadanos de entre 60 y 65 años a la vacunación con AstraZeneca estaba siendo masiva y el rechazo se situaba en torno al 3%.

A juicio de Zapatero, "la disminución de ciudadanos que se vacunan" es una "consecuencia directa" del "episodio de confusión generado en los últimos días". "Yo creo que un gobierno que se precie tiene que hacer justo lo contrario, tiene que fomentar vacunación y no crear confusión que traiga como consecuencia la disminución de ciudadanos que se vacunan", ha aseverado.

Fomentar la vacunación

Zapatero ha destacado que en la Comunidad de Madrid se han administrado 1,3 millones de dosis, de las cuales 421.000 son segundas dosis, de manera que el 6% de la población ya ha recibido las dos dosis.

Asimismo, ha subrayado que esta semana han batido récord de vacunas administradas en un solo día y en una semana, ya que el miércoles se pusieron casi 50.000 dosis y esta semana se cerrará con casi 300.000 dosis administradas. "Nuestro objetivo es vacunar sin descanso, mañana y tarde y todos los días, para así intentar inmunizar cuanto antes a los madrileños", ha aseverado.

La Comunidad de Madrid se ha opuesto a la decisión del Ministerio de Sanidad de restringir el uso de la vacuna de AstraZeneca a personas de entre 60 y 65 años. “No nos parece bien no porque queramos llevar la contraria, sino porque tenemos evidencias científicas de lo que está ocurriendo en Reino Unido y en otros países, donde se muere menos gente e ingresa menos gente en el hospital”, ha dicho, resaltando que “de 20 millones de dosis que se han puesto, solo han muerto 19 personas”.

“No entendemos los cambios de medidas", ha precisado el viceconsejero, que se ha preguntado por qué se ha aumentado ahora a 69 y no a 73. "¿Cuál es el criterio técnico por el cual los ciudadanos no pueden vacunarse con AstraZeneca para intentar que no se infecten y que no se mueran?”, ha dicho.