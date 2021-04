Gabilondo se desmarca del "desmadre" de Sánchez y del "dumping fiscal" de Montero contra Ayuso

Ángel Gabilondo no habla de "desmadre" para referirse a la situación de la pandemia en la Comunidad de Madrid pero "respeta" que este domingo lo hiciera Pedro Sánchez. El candidato sí crítica el a su juicio "efecto llamada" de Isabel Díaz Ayuso a "un tipo de turismo" que rechaza llamar "de borrachera" pero que, recalca, no ve que aterrice "en Baleares o en Valencia".

El socialista asegura "adorar el Madrid de la diversión, de la alegría", pero desaprueba las "restricciones laxas" y no ve "con buenos ojos que se considere que la libertad es eso". "Hay un efecto llamada con resultado muy negativo", ha insistido este lunes en una entrevista en Cope. Entiende que el Gobierno ha pactado con las comunidades unas "reglas del juego" y que "desde su autonomía, Madrid puede hacer más" que poner el foco en Barajas.

Al igual que con el "desmadre" de Sánchez, Gabilondo no ha querido hacer suyo el "dumping fiscal" que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, achaca a Madrid: "No empleo esas expresiones, pero que no las utilice no quiere decir que descalifique a quien las emplea. En este momento hay que resolver los problemas y si soy presidente los madrileños no pagarán ni un euro más en impuestos".

Iglesias, Bal

Preguntado por sus cartas en caso de poder gobernar, cree Gabilondo ser la persona ideónea para "concitar personas y proyectos que antepongan el interés de los madrileños a cualquier posición ideológica", para formar "un gobierno excepcional para un tiempo excepcional".

"Puedo acordar con ambas manos -ha explicado-. No me gustan planteamientos extremistas o populistas, me siento alejado de eso". Sobre Pablo Iglesias, no descarta entendimiento pero sigue oponiéndose a "cómo empezó esta campaña" o que plantee el 4-M como una elección entre "comunismo o fascismo".

Gabilondo se ha dirigido a los votantes de Ciudadadanos, lamentando que su candidato, Edmundo Bal, "haya insistido en que van a volver a las andadas" y no descarte decantarse por el PP. El de Díaz Ayuso, ha recordado al electorado liberal, "es un Gobierno fallido que acabó con el cese del vicepresidente y de todos sus consejeros".

Sondeos

El sondeo más reciente de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sobre el 4-M apunta a una victoria en escaños de la derecha frente a una izquierda que no sumaría ni con los siete escaños de Edmundo Bal (Ciudadanos), que lograría superar el 5% de votos obligados para lograr representación en la Asamblea de Madrid.

Según esta encuesta, Gabilondo, que ganó las elecciones en 2019 con 37 escaños, perdería seis sólo dos años más tarde. Díaz Ayuso, segunda entonces con 30 escaños, se alzaría con la victoria con 55 y podría gobernar con el apoyo de Vox.