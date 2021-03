¿Puede Toni Cantó presentarse a las elecciones con el Partido Popular en Madrid el 4-M?

El que fuera dirigente de Ciudadanos y portavoz del partido en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, estará en las listas del Partido Popular en las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo. Sin embargo las dudas sobre su empadronamiento abren la puerta a que no pueda concurrir junto a Isabel Díaz Ayuso ese día.

Cantó ha explicado este jueves que está censado en Madrid "desde hace unos días", justo cuando decidió dejar la política. "La mayor parte de mi trayectoria profesional ha pasado por Madrid y era a donde debía volver para trabajar", ha dicho en Antena 3.

Sin embargo, para poder ser elector, es decir, concurrir a las elecciones del 4-M, debería estar empadronado en Madrid antes del 1 de enero de 2021, situación que no es el caso de Toni Cantó, ya que sigue empadronado en Valencia.

Según la Ley 11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid, son elegibles los ciudadanos que tengan "la condición de elector". Estos son los mayores de edad que ostenten la condición política de ciudadanos de la Comunidad de Madrid según el artículo 7 del Estatuto de Autonomía, que recoge que la tendrán quienes tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios.

Para su ejercicio "es indispensable la inscripción en el censo electoral vigente" y en los comicios autonómicos regirá "el censo electoral único referido al territorio de la Comunidad de Madrid". Sin embargo, Cantó está censado en Valencia, como adelanta este jueves El Confidencial, a pesar de que el trámite del empadronamiento en Madrid se hizo hace unos días.

No obstante, Cantó podría aferrarse al artículo 4.2 de la citada ley, que apunta que los que aspiren a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del censo electoral vigente, referido al territorio de la Comunidad, podrán serlo, "siempre que con la solicitud, acrediten de modo fehaciente, que reúnen todas las condiciones exigidas para ello".

Con hijos y casas en Madrid

Tal y como establece el artículo 45 de la LOREG, las candidaturas, suscritas por los representantes de los partidos, federaciones y coaliciones y por los promotores de las agrupaciones de electores, se presentan ante la Junta Electoral competente entre el decimoquinto y el vigésimo día posteriores a la convocatoria. En este caso el período comprende desde el 26 al 31 de marzo.

Según informa este jueves El Condidencial, el futuro de Cantó estaría en manos de la Junta Electoral. Al exdirigente de Ciudadanos le bastaría con informar de que sus hijos viven en Madrid y que tiene dos viviendas de su propiedad en esta comunidad. Estas podrían ser las "condiciones exigidas" en el artículo 4.2.

"No necesito esto para vivir"

Cantó ha indicado que no tiene "ni idea" del procedimiento pero ha recalcado que él no necesita "la política para vivir". "Yo hago esto porque creo en ello y porque quiero devolverle a la Comunidad una pequeña parte de todo lo que me ha dado y porque creo que es importante que la Comunidad esté bajo un gobierno de centro derecha", ha subrayado.

Para el exdirigente de Ciudadanos, lo importante no es estar o no en las listas, aunque agradece el gesto de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y del presidente del PP, Pablo Casado, sino "aglutinar y no dividir". Estar o no en las listas, según ha dicho, para él "no es lo esencial" y es algo que se irá concretando en estos días.