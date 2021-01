No puedo reunirme con no convivientes, pero en el Metro de Madrid viajo con 10 extraños en 20 m2

Siete menos cinco de la mañana en la estación de Tres Olivos del Metro de Madrid. La gente se agolpa en el andén como puede. La distancia de seguridad brilla por su ausencia. Esta gente son, por lo general, trabajadores que abandonan la capital en dirección Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. En medio de esa aglomeración, un anuncio inesperado: 15 minutos de espera para el próximo tren. Esto ha ocurrido en el suburbano de Madrid este viernes.

Primero fueron las navidades y luego Filomena. Madrid parecía vivir un parón del mal del 2020, pero no es así. El bloqueo de las calles madrileñas por las nevadas del pasado fin de semana ha obligado a mantener abierto el Metro las 24 horas, pero eso no ha evitado las aglomeraciones. Mientras tanto, los contagios de Covid no paran de crecer en toda la Comunidad y las UCI cada vez están más llenas.

El Ministerio de Sanidad notificó este jueves 201 fallecidos y 35.878 nuevos contagios por coronavirus en toda España. Este miércoles se batieron récords de contagios en un solo día, con 38.865. La incidencia acumulada (IA) a 14 días en España supera los 500 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Madrid, la IA a 14 días sube a más de 600 casos. Las UCI de Madrid ya están al 90% de ocupación, tal y como informó este jueves la Sociedad de Medicina Intensiva de Madrid (Somiama). Hay 456 enfermos en sus camas y más de la mitad, casos Covid. Sin embargo, esta no es la única ocupación que crece.

Al tiempo que las UCI se llenan también lo hacen los vagones del Metro de Madrid, que se ha convertido casi en el único medio de transporte válido para moverse por una ciudad que parece Oslo, pero que no está preparada para serlo. Hasta Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha sido visto en el Metro estos días. El hombre que nos da las malas noticias también sufre la aglomeración del suburbano.

La indignación de los viajeros es total. Aunque el metro lleve más de 150 horas funcionando sin parar, esto no ha repercutido positivamente en los tiempos de espera de las horas puntas. La escena se vuelve a repetir, vagones a reventar de gente bien pegada. Aunque todos lleven mascarilla, da miedo.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha anunciado que cerrará desde el próximo lunes todos los establecimientos de hostelería a las 22:00 horas y adelantará el toque de queda a las 23:00. También recomienda a los ciudadanos no reunirse en los domicilios con personas no convivientes. Estas medidas estarán vigentes al menos durante 14 días.

Mientras tanto, el transporte público sigue en las de siempre. Un ir y venir de gente que no puede teletrabajar, pero que tampoco puede reunirse en un bar con seis amigos. Pero sí que puede coger el Metro, rodeado de 20 personas en pocos metros cuadrados. Los autobuses de la EMT no están circulando con normalidad por culpa del hielo que cubre la capital. ¿La alternativa? El coche o el metro.

La Comunidad de Madrid sigue con su estrategia de restringir la movilidad por zonas básicas de salud y desde el próximo lunes 18 de enero quedarán 'confinadas' 47 zonas y 19 localidades durante 14 días.

Las nuevas zonas con la movilidad restringida son: Las Matas (Las Rozas), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Parque Coimbra (Móstoles), y Alicante, El Naranjo, y Parque Loranca, en Fuenlabrada. También las localidades de Fuente El Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela y La Cabrera.

A esto hay que sumar las zonas que ya están confinadas desde el lunes 11 de enero. En la capital todo el distrito de Barajas -tanto la zona de salud de Barajas con la de Alameda de Osuna-, Benita de Ávila (Hortaleza), Silvano (Hortaleza), Mirasierra (Fuencarral-El Pardo), Las Tablas (Fuencarral-El Pardo), Jazmín (Ciudad Lineal), Montesa (Salamanca), General Oráa (Salamanca), Baviera (Salamanca), Alpes (San Blas-Canillejas) y Rejas (San Blas-Canillejas).